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शामली: युवक का धर्मांतरण कराने के आरोप में दो गिरफ्तार, पाकिस्तान से जुड़ा कनेक्शन!

शामली: युवक का धर्मांतरण कराने के आरोप में दो गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली : उत्तर प्रदेश के शामली जनपद से धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है, जहां पर चांदनी कुरैशी नामक युवती पर आरोप है कि उसने हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति का धर्मांतरण कराया है. इस मामले में पीड़ित परिवार ने युवती, उसके परिवार और संबंधित मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है. शामली: युवक का धर्मांतरण कराने के आरोप में दो गिरफ्तार (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां मोहल्ला दयानंद नगर निवासी मेडिकल स्टोर संचालक देवराज मलिक की तरफ से शनिवार देर शाम को पुलिस में शिकायत दी गई कि उनके पुत्र आयुष मलिक को मोहल्ला काजीवाड़ा निवासी चांदनी कुरैशी, उसकी बहन राहित कुरैशी, सुमाइला कुरैशी, राबिया कुरैशी, भाई आस मोहम्मद उर्फ आसु कुरैशी, हुमा कुरैशी और पिता इस्लाम कुरैशी, मौलवी मुनव्वर और दो अन्य मौलवी निवासी आजाद चौक ने प्रेमजाल में फंसाकर व दबाव बनाकर उसे मुस्लिम धर्म अपनाने पर मजबूर किया. उसका फर्जी निकाहनामा अब से करीब चार वर्ष पूर्व तैयार करा दिया था. इसके बाद उनके पुत्र से अनुचित मांग की गई और उसे मानसिक रूप परेशान किया गया. पीड़ित के मुताबिक, आरोपियों ने उसे व उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया. जब इन्होंने विरोध किया तो पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई. आरोपी करीब पांच साल से उनके पुत्र की सारी कमाई हड़प रहे हैं और नाजायज आर्थिक लाभ भी उठा रहे हैं. पीड़ित का कहना है कि आरोपी उनकी व उनके पुत्र की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं. पीड़ित देवराज मलिक ने इस मामले में कुछ बाहरी लोगों के भी शामिल होने की आशंका जताई है.