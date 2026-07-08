सस्ते सोने-चांदी के नाम पर नकली सोना देकर ठगी, बूंदी पुलिस ने गिरोह का किया पर्दाफाश, दो गिरफ्तार
बूंदी में ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया. दो शातिर आरोपी गिरफ्तार. नकली बिस्किट और कार बरामद.
Published : July 8, 2026 at 8:56 PM IST
बूंदी: सस्ते दामों में सोना और चांदी दिलाने का झांसा देकर लोगों को लाखों की ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोह का सदर थाना पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कार, नकली सोना-चांदी के बिस्किट तथा आभूषण बरामद किए हैं. आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी सामने आया है और वे पहले से आर्म्स एक्ट, अवैध शराब तस्करी तथा गंभीर मारपीट जैसे मामलों में चालानशुदा अपराधी बताए गए हैं.
बूंदी बुलाकर की ठगी: जिला पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि सदर थाना प्रभारी भंवरसिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया है. सदर थाना प्रभारी भंवर सिंह ने बताया कि 6 जुलाई को फरियादी अंकित झा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी मुलाकात खाटूश्याम मंदिर में चांदकिरण नामक व्यक्ति से हुई थी. आरोपी ने उसके पास सस्ते दामों में सोना और चांदी होने का दावा करते हुए उसे बूंदी बुलाया. फरियादी के कोटा पहुंचने पर आरोपी अपने साथी के साथ कार में उसे रामनगर कंजर कॉलोनी ले गए, जहां एक मकान में नकली आभूषण दिखाकर चांदी डेढ़ लाख रुपये प्रति किलो और सोना एक लाख रुपये प्रति दस ग्राम देने का लालच दिया गया. आरोपियों ने अग्रिम राशि के रूप में 20 हजार रुपये ले लिए और अचानक पुलिस आ गई... पुलिस आ गई... का शोर मचाकर मौके से फरार हो गए.
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नकली बिस्किट और आभूषण बरामद: थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से लगातार दबिश दीं और चांदकिरण और नीरज कंजर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली. पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कार जब्त करते हुए नकली सोना-चांदी के बिस्किट और आभूषण भी बरामद किए हैं. थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में अनुसंधान जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है.
प्रसिद्ध मंदिरों में निशाना बनाते थे: थाना प्रभारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी धार्मिक स्थलों, विशेषकर खाटूश्याम जैसे प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं को निशाना बनाते थे. पहले सस्ते सोने-चांदी का लालच देकर भरोसा जीतते, फिर उन्हें बूंदी बुलाकर नकली आभूषण थमा देते और रकम हड़पकर फरार हो जाते. पुलिस का मानना है कि गिरोह ने इसी तरीके से कई अन्य लोगों को भी अपना शिकार बनाया हो सकता है. ऐसे मामलों की भी जांच की जा रही है.
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