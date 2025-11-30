ETV Bharat / state

रिश्तेदार की लड़ाई में गांव के बच्चे को मारी गोली, दो आरोपी गिरफ्तार

पलामूः गोतिया (रिश्तेदारों) की लड़ाई में एक तीसरे बच्चे को गोली मारने वाले दो आरोपियों को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार वासुदेव राम और पंकज राम रिश्ते में बाप और बेटे हैं. दोनों पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के माडन गांव के रहने वाले हैं.

दरअसल, 26 जून 2024 को पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के माडन के इलाके में राज कुमार राम एवं वासुदेव राम के बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था. घटना के दिन भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ और राजकुमार राम ने आरोप लगाया कि उसके घर के बाहर वासुदेव राम दीवार खड़ी कर रहा है और उनके दरवाजे को बंद कर रहा है.

इसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई. इसी वासुदेव राम के पक्ष से फायरिंग की घटना हुई थी इस फायरिंग की घटना में गांव की ही एक दूसरे बच्चे को गोली लग गई थी. गोली की आवाज सुनने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा हुए. फायरिंग कर भाग रहे चार में से दो आरोपियों को मौके से ही पकड़ लिया था. इस घटना के बाद से आरोपी वासुदेव राम और उनके बेटे पंकज राम फरार चल रहे थे.

इस कार्रवाई को लेकर पांकी के थाना प्रभारी राजेश रंजन ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्याय की रियासत में भेजा गया है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों के खिलाफ कोर्ट से वारंट भी लिया गया था.