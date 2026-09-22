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अबूझमाड़ के कोहकामेटा में भरमार बंदूक बनाते दो भाई गिरफ्तार, मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई

अबूझमाड़ में पुलिस ने भरमार बंदूक बनाते दो लोगों को गिरफ्तार किया है. नारायणपुर से आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट

Press conference by the Narayanpur ASP
नारायणपुर के एएसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 22, 2026 at 10:47 PM IST

3 Min Read
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नारायणपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा होने के बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद है. नारायणपुर पुलिस जिले में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन और सर्चिंग अभियान चला रही है. मुखबिर तंत्र भी लगातार एक्टिव होकर पुलिस को गुप्त सूचनाएं दे रहे हैं. इस सूचना के आधार पर 22 सितंबर को नारायणपुर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. ये दो लोग रिश्ते में सगे भाई हैं और भरमार बंदूक बनाते हैं.

अबूझमाड़ के कोहकामेटा में एक्शन

अबूझमाड़ के कोहकामेटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण के मामले में दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक दोनों भाई अपने घर में अवैध रूप से भरमार बंदूक का निर्माण कर रहे थे और उसे अपने कब्जे में रखे हुए थे. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कोहकामेटा पुलिस ने ग्राम किहकाड़ में दबिश दी. पुलिस टीम ने संदिग्ध जयराम पोयाम उर्फ करवो को पकड़ा. पूछताछ के बाद उसके भाई रामू पोयाम की संलिप्तता सामने आने पर दोनों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध हथियार के साथ हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी जब्त करने की बात कही है.

नारायणपुर पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)

22 सितंबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम किहकाड़ निवासी जयराम पोयाम उर्फ करवो और उसका भाई रामू पोयाम अवैध रूप से भरमार बंदूक का निर्माण कर रहे हैं. सूचना मिलने के बाद थाना कोहकामेटा प्रभारी विनोद पासवान के नेतृत्व में पुलिस टीम गांव पहुंची. टीम ने जयराम पोयाम के घर की घेराबंदी कर उसे पकड़ा. पूछताछ के दौरान जयराम ने अपने भाई रामू के साथ मिलकर अवैध रूप से भरमार बंदूक बनाने की बात स्वीकार की है- ऐश्वर्य चंद्राकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर

जंगली जानवरों से रक्षा के लिए बनाया बंदूक

वहीं आरोपियों में से एक ने सामान्य बातचीत में बताया कि जंगली जीव जो खेतों में फसल नुकसान और आत्मरक्षा के लिए यह भरमार बंदूक बनाया है. दोनों भाई पारंपरिक रूप से कृषि औजार और लोहे की कृषि सामग्री का निर्माण पीढ़ियों से करते आ रहे हैं. परम्परिक रूप से आदिवासी क्षेत्र में इन्हें लोहार कहा जाता है.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में किया पेश

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार और हथियार निर्माण में प्रयुक्त सामग्री बरामद करने का दावा किया है. पुलिस ने बरामद सामान को विधिवत जब्त करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. इस कार्रवाई के बाद कोहकामेटा थाने में अपराध क्रमांक 08/2026 दर्ज किया गया. दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को 22 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस के अनुसार इस मामले में बरामद हथियार और सामग्री की जांच के साथ-साथ यह भी पता लगाया जा रहा है कि इनका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था और आरोपियों की गतिविधियों से जुड़े अन्य पहलुओं की क्या स्थिति है. भरमार को लेकर पहले राज्य सरकारें लाइसेंस भी जारी करती थी लेकिन नक्सलवाद के समय में इन हथियारों को रखना एवं बनाना प्रतिबंधित कर दिया गया है.

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