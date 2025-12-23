ETV Bharat / state

चाईबासा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नक्सलियों की मदद करने वाले दो लोग गिरफ्तार

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत छोटानागरा थाना पुलिस ने नक्सल नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने नक्सलियों को सामग्री और अन्य प्रकार से सहयोग करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बालिबा गांव निवासी विकास होनहागा और सुदर्शन बरजो के रूप में हुई है.

गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि दोनों आरोपी सक्रिय नक्सलियों को भोजन, सामग्री और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर उनकी गतिविधियों में मदद कर रहे हैं. सूचना की पुष्टि के बाद छोटानागरा थाना पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए दोनों को धर दबोचा.

नक्सल गतिविधियों को दे रहे थे समर्थन

इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि नक्सलियों को सहयोग करने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है. गिरफ्तार आरोपी नक्सलियों के संपर्क में रहकर क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे. पुलिस की इस कार्रवाई से नक्सल नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिलेगी और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी.

पूछताछ जारी, अन्य कड़ियों की तलाश