चाईबासा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नक्सलियों की मदद करने वाले दो लोग गिरफ्तार

चाईबासा पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. दोनों पर नक्सलियों को सहयोग करने का आरोप है.

छोटानागरा थाना (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 23, 2025 at 10:06 AM IST

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित मनोहरपुर प्रखंड अंतर्गत छोटानागरा थाना पुलिस ने नक्सल नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने नक्सलियों को सामग्री और अन्य प्रकार से सहयोग करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बालिबा गांव निवासी विकास होनहागा और सुदर्शन बरजो के रूप में हुई है.

गुप्त सूचना के आधार पर हुई कार्रवाई

पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि दोनों आरोपी सक्रिय नक्सलियों को भोजन, सामग्री और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराकर उनकी गतिविधियों में मदद कर रहे हैं. सूचना की पुष्टि के बाद छोटानागरा थाना पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए दोनों को धर दबोचा.

नक्सल गतिविधियों को दे रहे थे समर्थन

इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि नक्सलियों को सहयोग करने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई कर रही है. गिरफ्तार आरोपी नक्सलियों के संपर्क में रहकर क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे. पुलिस की इस कार्रवाई से नक्सल नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिलेगी और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी.

पूछताछ जारी, अन्य कड़ियों की तलाश

पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है. उनसे मिली जानकारी के आधार पर नक्सलियों के अन्य सहयोगियों और नेटवर्क की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी प्रकार का सहयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

पुलिस की कार्रवाई से स्थानीय लोगों में संतोष

इधर, पुलिस की इस कार्रवाई के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. लोगों ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई से क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास की उम्मीद जगी है. ग्रामीणों ने पुलिस के इस अभियान को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया.

