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देहरादून में वशीकरण के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 100 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार

पुलिस की गिरफ्त में दोनों आरोपी. ( ETV Bharat )

पुलिस के मुताबिक आरोपी खुद को वशीकरण विशेषज्ञ, ज्योतिषाचार्य और तांत्रिक बताकर लोगों की पारिवारिक और अन्य समस्याएं दूर करने का झांसा देते थे. पूछताछ में अब तक 100 से अधिक लोगों के साथ ठगी किए जाने की जानकारी सामने आई है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अलग-अलग नामों के आठ आधार कार्ड, विभिन्न बैंकों के 10 एटीएम कार्ड, तीन बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, भरे हुए चेक, सिम कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं.