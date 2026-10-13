देहरादून में वशीकरण के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, 100 से ज्यादा लोगों को बनाया शिकार
दोनों आरोपी वशीकरण विशेषज्ञ, ज्योतिषाचार्य और तांत्रिक बताकर लोगों की पारिवारिक और अन्य समस्याएं दूर करने का झांसा देते थे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 13, 2026 at 3:45 PM IST
देहरादून: वशीकरण और तंत्र-मंत्र के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पटेल नगर कोतवाली पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमि के तहत चमन विहार स्थित आशियाना होम्स में छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा.
पुलिस के मुताबिक आरोपी खुद को वशीकरण विशेषज्ञ, ज्योतिषाचार्य और तांत्रिक बताकर लोगों की पारिवारिक और अन्य समस्याएं दूर करने का झांसा देते थे. पूछताछ में अब तक 100 से अधिक लोगों के साथ ठगी किए जाने की जानकारी सामने आई है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अलग-अलग नामों के आठ आधार कार्ड, विभिन्न बैंकों के 10 एटीएम कार्ड, तीन बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, भरे हुए चेक, सिम कार्ड और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं.
सोशल मीडिया पर विज्ञापन देकर फंसाते थे लोग: एसएसपी देहरादून के निर्देश पर तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी करने वालों और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में 12 अक्टूबर की रात पटेलनगर पुलिस को सूचना मिली कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो व्यक्ति चमन विहार में किराये पर रहकर वशीकरण के नाम पर ठगी कर रहे हैं.
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आशियाना होम्स में छापा मारा और दोनों संदिग्धों को हिरासत में लिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर खुद को वशीकरण विशेषज्ञ, ज्योतिषाचार्य, शास्त्री और तांत्रिक बताकर विज्ञापन प्रसारित करते थे. विज्ञापनों में अपनी पहचान छिपाते हुए संपर्क के लिए मोबाइल नंबर देते थे. इसके बाद लोगों की समस्याएं तंत्र विद्या और विशेष अनुष्ठानों से दूर करने का झांसा देकर उनसे पैसे ऐंठते थे.
ठगी की रकम के लिए खुलवाए फर्जी बैंक खाते: पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए अपने और अन्य व्यक्तियों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे. पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने दिलनवाज और मोहम्मद भूरा नाम के व्यक्तियों के नाम पर भी फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज बनवाए. इन दस्तावेजों में किराये के मकान का पता दर्ज कर अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवाए गए थे.
इन खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम के लेन-देन के लिए किया जाना था. पुलिस आरोपियों के निजी और फर्जी बैंक खातों में हुए लेन-देन की जानकारी जुटा रही है. साथ ही ठगी के शिकार लोगों और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों के बारे में भी जांच की जा रही है.
शामली और मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं आरोपी: कोतवाली पटेल नगर प्रभारी नरेश राठौर ने बताया है कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शाहरुख निवासी ग्राम चित्तौड़ थाना जानसठ जिला मुजफ्फरनगर और सलमान निवासी शामली, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है.
पुलिस के अनुसार दोनों पिछले करीब डेढ़ महीने से पटेल नगर क्षेत्र के चमन विहार में किराये पर रह रहे थे. दोनों के खिलाफ पटेलनगर कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 753/26 के तहत भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है और ठगी की रकम तथा अन्य संभावित पीड़ितों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है.
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