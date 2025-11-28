ETV Bharat / state

पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की धारदार हथियार से हत्या; बड़ी बहन की मौत के बाद जीजा से हुई शादी, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार

अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 28, 2025 at 7:47 AM IST

सीतापुर : जिले के कमलापुर थाना क्षेत्र में दो दिन पहले युवक की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर हत्या की योजना बनाई और पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी.

अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि पत्नी काजल और उसके प्रेमी अजीत व एक अन्य साथी ने प्लान बनाकर धारदार हथियार से मनीष की हत्या कर दी थी. जिसके बाद खून से सने कपड़े व गड़ासा बरगद के पेड़ के नीचे छुपा दिये थे. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कपड़े हत्या में प्रयुक्त गड़ासा स्कूटी व तीन अन्य मोबाइल बरामद कर लिए हैं. आरोपी पत्नी काजल व उसके प्रेमी को जेल भेजा जा रहा है. एक अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिये तलाश की जा रही है.

पुलिस के मुताबिक, गुरुवार को कमलापुर थाना पुलिस व एसओजी टीम ने पति की हत्या के आरोप में पत्नी काजल, प्रेमी अजीत कुमार को बरईखेड़ा मोड़ तिराहा के पास से गिरफ्तार किया है. अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि काजल की बहन की मौत के बाद उसकी शादी जीजा मनीष के साथ हुई थी. काजल व अजीत का आपस में प्रेम प्रसंग था, जिसे लेकर मनीष व काजल के बीच आये दिन विवाद हुआ करता था.

पुलिस के मुताबिक, घटना वाले दिन सुबह करीब छह बजे मनीष अपनी चाय की दुकान लखीमपुर खीरी जा रहा था. काजल स्कूटी से बस अड्डे तक छोड़ने जा रही थी कि रास्ते में बरईखेड़ा तिराहे के पास प्रेमी अजीत व एक अन्य साथी के साथ मिलकर मनीष पर धारदार हथियार से वारकर हत्या कर दी. गड़ासे व पहने हुए कपड़ों को आरोपियों ने बरगद के पेड़ के नीचे छिपा दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है. साथ ही मोबाइल व स्कूटी भी बरामद हुई है.


