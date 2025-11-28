ETV Bharat / state

पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की धारदार हथियार से हत्या; बड़ी बहन की मौत के बाद जीजा से हुई शादी, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार

सीतापुर : जिले के कमलापुर थाना क्षेत्र में दो दिन पहले युवक की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में महिला समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर हत्या की योजना बनाई और पति की धारदार हथियार से हत्या कर दी.

अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि पत्नी काजल और उसके प्रेमी अजीत व एक अन्य साथी ने प्लान बनाकर धारदार हथियार से मनीष की हत्या कर दी थी. जिसके बाद खून से सने कपड़े व गड़ासा बरगद के पेड़ के नीचे छुपा दिये थे. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कपड़े हत्या में प्रयुक्त गड़ासा स्कूटी व तीन अन्य मोबाइल बरामद कर लिए हैं. आरोपी पत्नी काजल व उसके प्रेमी को जेल भेजा जा रहा है. एक अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिये तलाश की जा रही है.