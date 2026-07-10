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कृषि भूमि की निशानदेही के नाम पर मांगी 50 हजार रुपए की रिश्वत, भरतपुर के दो पटवारी 30 हजार लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

कृषि भूमि की पहले से की नापजोख की निशानदेही की एवज में 50 हजार रुपए रिश्वत के लिए लगातार बनाया दबाव.

Two Patwaris in the grip of ACB
एसीबी के शिकंजे में दो पटवारी (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 5:44 PM IST

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भरतपुर: भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए भू प्रबंध विभाग भरतपुर के दो पटवारियों को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. दोनों पटवारियों पर कृषि भूमि की पूर्व में हुई नाप की निशानदेही करने के बदले 50 हजार रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी भरतपुर को एक परिवादी ने शिकायत दी थी. शिकायत में कहा कि पटवारी प्रदीप सिंह और दिगंबर सिंह परिवादी एवं उसके परिवार की कृषि भूमि की पहले से की नापजोख की निशानदेही कराने के एवज में 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग कर रहे हैं और लगातार दबाव बना रहे हैं.

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30 हजार लेते धरे गए: शिकायत का सत्यापन कराने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया. एसीबी निरीक्षक महेन्द्र सिंह के नेतृत्व में ट्रैप कार्रवाई की गई. इस दौरान दोनों आरोपियों को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया. एसीबी ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. मामले में आगे की जांच जारी है. एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक एस. परिमला के सुपरविजन में पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है.

आमजन से अपील: एसीबी ने आमजन से अपील की कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत की मांग करता है तो सूचना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हेल्पलाइन 1064 या व्हाट्सएप हेल्पलाइन 9413502834 पर 24 घंटे दी जा सकती है.

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2 PATWARIS ARREST FOR TAKING BRIBE
2 ARRESTED ACCEPTING BRIBE 30000
BRIBE FOR DEMARCATING LAND
भरतपुर में एसीबी कार्रवाई
ACB ACTION IN BHARATPUR

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