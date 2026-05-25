ETV Bharat / state

पटना SSP का बड़ा एक्शन, सोनू-मोनू गैंग के गुर्गों को तलाशी देने वाले दो SHO सस्पेंड

फायरिंग के बाद सोनू-मोनू के घर छापेमारी करने गई पुलिस टीम का वायरल वीडियो देख पुलिस हैरान है. लापरवाही पर पटना SSP ने बड़ी कार्रवाई..की-

तलाशी देने वाले दो थानाध्यक्ष नपे
तलाशी देने वाले दो थानाध्यक्ष नपे (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 25, 2026 at 3:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : जेडीयू विधायक अनंत सिंह के समर्थक मुकेश सिंह पर फायरिंग के बाद सोनू-मोनू के घर छापेमारी करने गई पुलिस टीम की तलाशी का वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया. लोग सवाल उठाने लगे कि क्या बिहार में पुलिस की भी तलाशी ली जा रही है? इस वीडियो ने बिहार पुलिस को भी मुश्किलों में डाल दिया था.

इसलिए निलंबित हुए दो थानाध्यक्ष : सोनू-मोनू के घर छापेमारी करने गई टीम को घर में दाखिल होने से पहले चेकिंग करानी पड़ी थी. पटना की पुलिस ने वायरल हो रहे वीडियो की जांच बाढ़-1 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से कराई जिसके प्रतिवेदन के आधार पर थानाध्यक्ष पंचमहला और हाथीदह थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया.

पुलिस विभाग ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति
पुलिस विभाग ने जारी की प्रेस विज्ञप्ति (ETV Bharat)

इसलिए गिरी दो थानाध्यक्षों पर गाज : पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि ''रविवार 24 मई को पंचमहला थानान्तर्गत नौरंगा जलालपुर गांव में दो पक्षों के बीच सोशल मीडिया पर किये गये पोस्ट की वजह से गोलीबारी की घटना घटित हुई. उस घटना के क्रम में थानाध्यक्ष पंचमहला एवं थानाध्यक्ष हाथीदह द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी के घर छापामारी के क्रम में पुलिस का आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया.''

वायरल वीडियो ने खोली पुलिसिया सिस्टम की पोल : वीडियो में दिख रहा था कि कुख्यात अपराधी सोनू-मोनू के घर पुलिस छापेमारी करने पहुंची थी. पुलिसकर्मी बारी-बारी से अपनी तलाशी एक गुर्गे को दे रहे हैं. कोई भी उसका विरोध करता नहीं दिख रहा है. सभी पुलिसकर्मी अपनी बारी का इंतजार करते हैं. इस दृश्य ने पूरे पुलिस महकमे पर सवाल खड़े कर दिए थे.

गुर्गों ने पुलिस को ही घेरा : वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरान रह गए कि आखिर किस परिस्थिति में पुलिस की मौजूदगी में अपराधियों के गुर्गे पुलिसकर्मियों की ही जांच करते दिखे. मामला तूल पकड़ते ही पुलिस मुख्यालय तक हड़कंप मच गया. विपक्ष ने भी इस घटना को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन पर निशाना साधना शुरू कर दिया.

कल हुई घटना के बाद आज हुई बड़ी कार्रवाई : बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला कल की छापेमारी के दौरान सामने आया था. वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट तलब की. शुरुआती जांच में लापरवाही और पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने के बाद दोनों थानाध्यक्षों पर कार्रवाई कर दी गई. अनंत सिंह और सोनू-मोनू गैंग के बीच सीधा टकराव चुनाव से पहले ही देखने को मिल रहा है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

TWO PATNA POLICE SHO SUSPENDED
SONU MONU HOUSE RAID CASE
सोनू मोनू के घर छापेमारी
पटना में पुलिस ने दी तलाशी
PATNA POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.