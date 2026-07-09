ETV Bharat / state

जामताड़ा सदर अस्पताल में दो मरीजों की मौत, डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप, उठी कार्रवाई की मांग

जामताड़ा के सदर अस्पताल में दो मरीजों की मौत के बाद डॉक्टर पर इलाज के दौरान लापरवाही का बरतने आरोप लगा है.

Jamtara Sadar Hospital
जामताड़ा सदर अस्पताल (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 9, 2026 at 2:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जामताड़ा: जिले के सदर अस्पताल में बीती रात इलाज के दौरान दो मरीजों की मौत हो गई. दो लोगों की मौत को लेकर अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था और डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लग रहा है. बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष बबीता झा ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्हें निलंबित करने की मांग की है और ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

सदर अस्पताल में इलाज के दौरान दो मरीजों की मौत

जामताड़ा सदर अस्पताल में एक ही रात में इलाज के दरमियान दो मरीजों की मौत की घटना के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. घटना के बाद मरीजों के परिजनों में अस्पताल मैनेजमेंट को लेकर गहरा आक्रोश है.

परिजनों और डॉक्टर के बयान (Etv Bharat)

अस्पताल पहुंचीं बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष

वहीं घटना की जानकारी मिलते ही बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता झा अस्पताल पहुंची और वहां पहुंचते ही उन्होंने परिजनों से घटना के बारे में जानकारी हासिल की. उसके बाद उन्होंने अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था और डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया.

बीजेपी नेता का कहना था कि डॉक्टरों द्वारा इलाज में लापरवाही बरती गई है, जिसका खामियाजा दो मरीजों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है. उन्होंने सरकार से डॉक्टरों को निलंबित करने की मांग की है.

मरीज के परिजनों ने क्या क्या बताया?

मरीज की मौत के बाद परिजनों का कहना था कि वह अपने बेटे मुन्ना मोहली की अचानक सांस फूलने के बाद उसका इलाज कराने के लिए बीते दिन अस्पताल में भर्ती कराए थे, सारा दिन बीत जाने के बाद रात में ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर को बुलाने पर भी वह नहीं आए और नर्स को देखने के लिए बोल दिया, जिसके बाद बेटे की मौत हो गई.

जिन भी मरीज की मौत हुई है, वे थे पुरानी बीमारी से ग्रसित: चिकित्सा पदाधिकारी

सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. एपीएन देव ने बताया कि जिन मरीज की मौत हुई है, वे पुरानी बीमारी से ग्रसित थे. डॉक्टर ने इलाज में लापरवाही के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि मरीज के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती गई है.

बता दें कि जामताड़ा के सदर अस्पताल में चापुरिया के मुन्ना मोहली और चंद्रदीपा के रहने वाले बाबूलाल मरांडी की बीते दिनों तबीयत खराब होने पर सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां दोनों की मौत हो गई.

ये भी पढ़ें- धनबाद के निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप

बोकारो में सर्जरी के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, अस्पताल ने दिया मुआवजा

धनबाद के अस्पताल में शव रोकने का मामला सदन में उठा, विधायक रागिनी सिंह ने सरकार को घेरा

TAGGED:

TWO PATIENTS DIED DURING TREATMENT
जामताड़ा सदर अस्पताल
अस्पताल में दो मरीजों की मौत
PATIENTS DIED DURING TREATMENT
JAMTARA SADAR HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.