उदयपुर: चलती ट्रेन पर पथराव, महिला समेत दो यात्री घायल, दो नाबालिग डिटेन

उदयपुर-डूंगरपुर रेल खंड पर वीरभूमि एक्सप्रेस पर पथराव में दो यात्री घायल हो गए. इस मामले में दो नाबालिग डिटेन किए गए हैं..

Stone pelting on train
चलती ट्रेन पर पथराव से टूटी खिड़की (Photo Source- Social Media)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 15, 2026 at 1:13 PM IST

3 Min Read
उदयपुर: जिले में डूंगरपुर रेल खंड पर एक बार फिर चलती ट्रेन पर पथराव की घटना ने यात्रियों में दहशत फैला दी है. असावरा (अहमदाबाद) से इंदौर जा रही ट्रेन संख्या 19316 वीरभूमि एक्सप्रेस पर 13 जनवरी की शाम को जावर माइंस और जयसमंद रेलवे स्टेशन के बीच सरसिया फाटक के पास अज्ञात युवकों ने पत्थरबाजी की. इस हमले में जनरल कोच में सफर कर रहे एक महिला और एक पुरुष यात्री घायल हो गए, जबकि ट्रेन के कई डिब्बों के शीशे टूट गए.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेन 13 जनवरी की शाम को जयसमंद स्टेशन से रवाना होकर जावर माइंस की ओर बढ़ रही थी. इसी दौरान रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े कुछ युवकों ने चलती ट्रेन पर पत्थर फेंके. पत्थर कोच के अंदर घुस गए, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. कई यात्रियों ने चोट लगने की शिकायत की और टूटे कांच तथा पत्थरों के वीडियो मोबाइल पर कैद किए, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए.

वीरभूमि एक्सप्रेस पर पथराव (Video Source- Social Media)

दो नाबालिग डिटेन: सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और ग्रामीण पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की. ट्रेन के उदयपुर स्टेशन पहुंचने पर घायलों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की गई. आरपीएफ उदयपुर के निरीक्षक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में रेलवे एक्ट की धारा 153 और 147 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो नाबालिग (14-14 वर्षीय) को डिटेन किया गया. उन्हें बाद में बाल न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत के आदेश पर दोनों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है.

इस रेल खंड पर पहले भी हुई घटनाएं: यह रेल खंड पर पथराव की पहली घटना नहीं है. करीब दो साल पहले डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एक सुपरफास्ट ट्रेन पर भी इसी तरह का पथराव हुआ था. इसके अलावा नवंबर 2022 में जावर माइंस के पास रेल पटरियों को विस्फोट से उड़ाने की साजिश का खुलासा हुआ था, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

यात्रियों की मांग और सुरक्षा पर सवाल: लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. यात्रियों ने मांग की है कि संवेदनशील इलाकों में गश्त और निगरानी बढ़ाई जाए तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों को रोका जा सके.

