महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर दो यात्रियों की मौत, सीट लेने की होड़ में गई जान

गया : बिहार के गया में बड़ा हादसा हुआ है. महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर दो यात्रियों की मौत हो गई है. ट्रेन संख्या 12397 अप गया- नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन वाशिंग पिट से रेडी होकर गया जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 6 पर पहुंच रही थी. इसी क्रम में ट्रेन में सीट लेने की होड़ कुछ यात्रियों के बीच थी. ट्रेन के इंतजार में जुटे कुछ लोग सीट लेने के लिए दौड़ लगा रहे थे. इसी बीच दो लोग ट्रेन और प्लेटफार्म के गैपिंग में जा गिरे, जिससे महाबोधि एक्सप्रेस की चपेट में आकर दोनों की जान चली गई.

घटना से स्टेशन पर अफरातफरी : वहीं, दो लोगों की महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर मौत होने की खबर फैलते ही हडकंप मच गया. रेल प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ. वहीं, रेल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया. रेल पुलिस ने मृतकों की पहचान कर ली है. थोड़ी सी लापरवाही के कारण दोनों लोगों की जान चली गई.

सीट लेने की होड़ में हुई दुर्घटना : बताया जाता है, कि सोमवार को ट्रेन संख्या 12397 अप गया- नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस वाशिंग पिट से रेडी होकर गया जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 6 पर आ रही थी. महाबोधि एक्सप्रेस के रुकने का कुछ यात्री इंतजार कर रहे थे. किंतु कई यात्री रनिंग अवस्था में ही सीट लेने की जुगत में थे. इसी क्रम में दो लोग ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच रहे गैप में गिरे और दोनों की जान चली गई. मृतकों की पहचान कर ली गई है.

जहानाबाद और गया के थे मृतक : जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान कर ली गई है. मृतकों में एक जहानाबाद तो दूसरा गया जिले का रहने वाला है. जानकारी के अनुसार एक मृतक की पहचान सरयू प्रसाद के रूप में हुई है, जो कि जहानाबाद जिले का रहने वाला था. वहीं, दूसरे मृतक की पहचान मोहम्मद खालिद आलम के रूप में हुई है, जो गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत भगहर गांव का रहने वाला था.