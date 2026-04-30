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जसपुर में रास्ते के विवाद ने लिया हिंसक रूप, किसान परिवार पर लाठी-डंडों से हमला, पड़ताल में जुटी पुलिस

जसपुर क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, रास्ते के विवाद को लेकर एक किसान और उसके परिवार पर हमला किया गया.

Jaspur Two Parties Fight
रास्ते के विवाद ने लिया हिंसक रूप (Photo-Local Resident)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 30, 2026 at 8:01 AM IST

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रुद्रपुर: जिले के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत विक्रमपुर रायपुर गांव में एक किसान परिवार पर हुए हमले ने ग्रामीण क्षेत्र की शांति को भंग कर दिया है. जानकारी के अनुसार, गांव निवासी भूपाल सिंह की करीब 5 बीघा कृषि भूमि गांव के पास स्थित है, जहां उनका मकान भी बना हुआ है. आरोप है कि उनके पड़ोसियों ने उनकी जमीन तक जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया था, जिसके चलते उन्हें खेती-बाड़ी करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.

रास्ता बंद होने के कारण भूपाल सिंह अपनी फसल तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा था. इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने उपजिलाधिकारी जसपुर को प्रार्थना पत्र सौंपकर रास्ता खुलवाने की मांग की थी. प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा.

बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में भूपाल सिंह के खेत में गेहूं की कटाई का कार्य शुरू कराया गया था. इसी दौरान अचानक कुछ लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसान व उसके परिवार पर हमला कर दिया. आरोपियों ने लाठी-डंडों से लैस होकर भूपाल सिंह, उनकी पत्नी मुन्नी देवी और उनके पुत्र को निशाना बनाया और उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर पीटा.

इस हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से हमलावरों ने खुलेआम मारपीट की. वीडियो के वायरल होने के बाद यह मामला और भी ज्यादा चर्चा में आ गया है. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है और स्थानीय लोग भी इस घटना को लेकर आक्रोशित हैं. पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है. मामले को संज्ञान में लेते हुए जसपुर कोतवाली पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नरेश सिंह चौहान ने बताया कि पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. उन्होंने कहा कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी. पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं. फिलहाल, यह घटना न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है.

पढ़ें-रुद्रपुर में दबंगों का तांडव, घर में घुसकर परिवार पर धारदार हथियारों से हमला, फायरिंग में युवक घायल

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