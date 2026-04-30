ETV Bharat / state

जसपुर में रास्ते के विवाद ने लिया हिंसक रूप, किसान परिवार पर लाठी-डंडों से हमला, पड़ताल में जुटी पुलिस

रास्ते के विवाद ने लिया हिंसक रूप ( Photo-Local Resident )

रुद्रपुर: जिले के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत विक्रमपुर रायपुर गांव में एक किसान परिवार पर हुए हमले ने ग्रामीण क्षेत्र की शांति को भंग कर दिया है. जानकारी के अनुसार, गांव निवासी भूपाल सिंह की करीब 5 बीघा कृषि भूमि गांव के पास स्थित है, जहां उनका मकान भी बना हुआ है. आरोप है कि उनके पड़ोसियों ने उनकी जमीन तक जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया था, जिसके चलते उन्हें खेती-बाड़ी करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. रास्ता बंद होने के कारण भूपाल सिंह अपनी फसल तक ठीक से नहीं पहुंच पा रहा था. इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने उपजिलाधिकारी जसपुर को प्रार्थना पत्र सौंपकर रास्ता खुलवाने की मांग की थी. प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा. बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में भूपाल सिंह के खेत में गेहूं की कटाई का कार्य शुरू कराया गया था. इसी दौरान अचानक कुछ लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसान व उसके परिवार पर हमला कर दिया. आरोपियों ने लाठी-डंडों से लैस होकर भूपाल सिंह, उनकी पत्नी मुन्नी देवी और उनके पुत्र को निशाना बनाया और उन्हें दौड़ा-दौड़ा कर पीटा.