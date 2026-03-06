ETV Bharat / state

कार और गैस एजेंसी वाहन की टक्कर के बाद दो पक्षों में विवाद, लाठी-डंडों से हमला कर युवक को किया घायल

रुद्रपुर: शहर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में कार और गैस एजेंसी की गाड़ी की टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया. आरोप है कि कुछ युवकों ने मिलकर एक युवक पर लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप कोतवाली क्षेत्र के अटरिया मोड़ के पास उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब कार और गैस एजेंसी के वाहन की टक्कर के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी गाली-गलौज और फिर मारपीट में बदल गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया. घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जगतपुरा निवासी बाबी पुत्र जमुना प्रसाद शाम के समय ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में किसी काम से गया हुआ था. वहां से वह अपनी कार से वापस घर लौट रहा था. इसी दौरान अटरिया मोड़ की ओर से आ रही गैस एजेंसी की गाड़ी से उसकी कार की टक्कर हो गई. टक्कर के बाद दोनों वाहनों के चालकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और मामला गाली-गलौज तक पहुंच गया.

बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद बाबी अपनी कार को पीछे करने लगा. इसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. इस दौरान अचानक कार अनियंत्रित होकर पलट गई. इसके बाद कार सवार और एचपी गैस एजेंसी के चालक के बीच फिर से तीखी बहस होने लगी.

इसी बीच वहां कुछ बाइक सवार युवक भी पहुंच गए. आरोप है कि इन युवकों के पास लाठी-डंडे और कुछ धारदार हथियार थे. उन्होंने अचानक बाबी पर हमला कर दिया और लाठी-डंडों से उसकी पिटाई शुरू कर दी. इस हमले में बाबी गंभीर रूप से घायल हो गया.