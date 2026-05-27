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मेरठ में जेल में मिलाई के दौरान भिड़े दो पक्ष; सुरक्षाकर्मियों ने चेतावनी देकर शांत कराया, मची अफरा-तफरी

जेलर अवनीश सिंह ने बताया कि कतार में खड़े होने के दौरान मामूली कहासुनी हुई थी.

जिला कारागार मेरठ
जिला कारागार मेरठ (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 9:09 PM IST

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मेरठ : मेरठ जिला जेल में परिजनों से मिलाई के दौरान दो पक्ष भिड़ गये. देखते ही देखते दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया. इस दौरान अफरा-तफरी मच गई. मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने दोनों पक्षों को चेतावनी देकर शांत करा दिया. हंगामे की सूचना मिलते ही जेल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

जेलर अवनीश सिंह ने बताया कि जेल में बंद कुछ कैदियों के परिजन मिलाई के लिए आए थे. कतार में खड़े होने के दौरान उनके बीच मामूली कहासुनी हुई थी. मारपीट जैसा कुछ भी नहीं हुआ है. जेल सुरक्षाकर्मियों ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों पक्षों को बारी-बारी से चेतावनी देकर परिसर से बाहर निकाल दिया था. इनमें से एक पक्ष फरवरी में जेल आया था, जबकि दूसरे पक्ष के लोग पहले से यहां बंद हैं. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है.


​जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने एक मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल मेरठ जिला जेल में बंद हैं. वहीं, दूसरे पक्ष के भी दो लोग किसी पुराने मामले में काफी समय से इसी जेल में बंद हैं. बुधवार को इन्हीं दोनों गुटों के परिजन मिलाई करने जेल पहुंचे थे.



​मिलाई कक्ष में विवाद के बाद मौके पर मौजूद जेल वार्डनों और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत दौड़कर दोनों पक्षों को अलग किया. हंगामे की सूचना मिलते ही जेल के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. ​स्थिति की गंभीरता और सुरक्षा को भांपते हुए जेल प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया. मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने दोनों पक्षों को चेतावनी देकर शांत करा दिया. इस बीच घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों पक्ष वहां से जा चुके थे.


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