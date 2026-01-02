ETV Bharat / state

जैसलमेर की ओर जाने वाली ये ट्रेनें आंशिक रूप से रहेंगी रद्द

रेलवे लाइन पर ब्रिज निर्माण कार्य के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे ने जैसलमेर लाइन पर ब्लॉक लिया है. इस कारण कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी.

Trains Cancelled In Jaisalmer
जैसलमेर रेलवे स्टेशन (ETV Bharat Jaisalmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 2, 2026 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जैसलमेर: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के राईका बाग-जैसलमेर रेलखंड पर तकनीकी कार्य के कारण दो जोड़ी ट्रेनों के संचालन पर अस्थाई असर पड़ेगा. इस दौरान लिए जा रहे ब्लॉक के कारण इन ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया जाएगा.

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि राईका बाग-जैसलमेर रेलखंड के जैसलमेर-थैयात हमीरा स्टेशनों के मध्य ब्रिज संख्या 170 पर आरसीसी बॉक्स डालने का कार्य किया जाना है.

पढ़ें: फ्लाइट रद्द होने से परेशान यात्रियों के लिए राहत, रेलवे ने मुंबई और तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के लिए चलाई स्पेशल ट्रेनें

उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 20492 साबरमती-जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 6 एवं 10 जनवरी को साबरमती से प्रस्थान कर पोकरण स्टेशन तक ही संचालित होगी. पोकरण से जैसलमेर के मध्य ट्रेन आंशिक रूप से रद्द रहेगी. इसके अलावा ट्रेन संख्या 20491 जैसलमेर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस 7 एवं 11 जनवरी को जैसलमेर के स्थान पर पोकरण स्टेशन से संचालित की जाएगी. यह ट्रेन पोकरण से जैसलमेर के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी.

यह भी पढ़ें: कोहरे ने धीमी की ट्रेनों की रफ्तार, कई ट्रेनें लेट, यात्रा की प्लानिंग बना चिंता का सबब

इसी प्रकार ट्रेन संख्या 14704 लालगढ़-जैसलमेर एक्सप्रेस 7 एवं 11 जनवरी को लालगढ़ से प्रस्थान कर श्री भादरिया लाठी स्टेशन तक ही संचालित होगी. ट्रेन श्री भादरिया लाठी से जैसलमेर के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी. इसी तरह ट्रेन संख्या 14703 जैसलमेर-लालगढ़ एक्सप्रेस 7 एवं 11 जनवरी को श्री भादरिया लाठी स्टेशन से लालगढ़ की ओर संचालित होगी. यह ट्रेन जैसलमेर से श्री भादरिया लाठी के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेगी. रेल प्रशासन ने यात्रियों से आह्वान किया कि वे यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व रेलवे के अधिकृत माध्यमों से अपनी गाड़ी की मौजूदा स्थिति की जानकारी ले लें.

TAGGED:

MAINTENANCE WORK IN RAILWAY
NORTH WESTERN RAILWAY
JAISALMER RAIL LINE
TRAINS CANCELLED IN JAISALMER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.