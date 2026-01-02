ETV Bharat / state

जैसलमेर की ओर जाने वाली ये ट्रेनें आंशिक रूप से रहेंगी रद्द

उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि राईका बाग-जैसलमेर रेलखंड के जैसलमेर-थैयात हमीरा स्टेशनों के मध्य ब्रिज संख्या 170 पर आरसीसी बॉक्स डालने का कार्य किया जाना है.

जैसलमेर: उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के राईका बाग-जैसलमेर रेलखंड पर तकनीकी कार्य के कारण दो जोड़ी ट्रेनों के संचालन पर अस्थाई असर पड़ेगा. इस दौरान लिए जा रहे ब्लॉक के कारण इन ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 20492 साबरमती-जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 6 एवं 10 जनवरी को साबरमती से प्रस्थान कर पोकरण स्टेशन तक ही संचालित होगी. पोकरण से जैसलमेर के मध्य ट्रेन आंशिक रूप से रद्द रहेगी. इसके अलावा ट्रेन संख्या 20491 जैसलमेर-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस 7 एवं 11 जनवरी को जैसलमेर के स्थान पर पोकरण स्टेशन से संचालित की जाएगी. यह ट्रेन पोकरण से जैसलमेर के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी.

इसी प्रकार ट्रेन संख्या 14704 लालगढ़-जैसलमेर एक्सप्रेस 7 एवं 11 जनवरी को लालगढ़ से प्रस्थान कर श्री भादरिया लाठी स्टेशन तक ही संचालित होगी. ट्रेन श्री भादरिया लाठी से जैसलमेर के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी. इसी तरह ट्रेन संख्या 14703 जैसलमेर-लालगढ़ एक्सप्रेस 7 एवं 11 जनवरी को श्री भादरिया लाठी स्टेशन से लालगढ़ की ओर संचालित होगी. यह ट्रेन जैसलमेर से श्री भादरिया लाठी के मध्य आंशिक रूप से रद्द रहेगी. रेल प्रशासन ने यात्रियों से आह्वान किया कि वे यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व रेलवे के अधिकृत माध्यमों से अपनी गाड़ी की मौजूदा स्थिति की जानकारी ले लें.