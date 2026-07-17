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श्रावणी मेला 2026: यात्रियों को बड़ी राहत, रांची से भागलपुर के लिए चलेगी दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन

श्रावणी मेला के दौरान रांची से भागलपुर के बीच दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलेगी. 17 जुलाई को कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

SPECIAL TRAIN RANCHI TO BHAGALPUR
रांची रेलवे स्टेशन (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 17, 2026 at 1:42 PM IST

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रांची: श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम और सुल्तानगंज जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए बड़ी राहत दी है. रेल मंत्रालय ने रांची रेल मंडल से भागलपुर के लिए दो जोड़ी द्वि-साप्ताहिक श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है. ये ट्रेनें जुलाई के अंतिम सप्ताह से सितंबर के दूसरे सप्ताह तक चलेंगी. जिससे झारखंड और बिहार के बीच यात्रा करने वाले कांवरियों और अन्य यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

26 जुलाई से 9 सितंबर तक चलेगी पहली ट्रेन

पहली स्पेशल ट्रेन 08690/08689 रांची–भागलपुर–रांची (वाया राजाबेड़ा) होगी. ट्रेन संख्या 08690 का परिचालन 26 जुलाई से 9 सितंबर 2026 तक प्रत्येक रविवार और बुधवार को रांची से किया जाएगा. यह ट्रेन मुरी, बोकारो स्टील सिटी, हजारीबाग रोड, कोडरमा, नवादा, किउल और सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर पहुंचेगी. वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 08689, 27 जुलाई से 10 सितंबर 2026 तक प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को भागलपुर से रांची के लिए चलेगी. इस ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे, जिनमें दो एसएलआरडी, छह सामान्य, सात स्लीपर और एक एसी थ्री-टियर कोच शामिल रहेगा.

27 जुलाई से 11 सितंबर तक चलेगी दूसरी ट्रेन

दूसरी स्पेशल ट्रेन 08646/08645 रांची–भागलपुर–रांची (वाया बरकाकाना) होगी. ट्रेन संख्या 08646 का परिचालन 27 जुलाई से 11 सितंबर 2026 तक प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को रांची से किया जाएगा. यह ट्रेन बरकाकाना, हजारीबाग टाउन, कोडरमा, किउल और सुल्तानगंज होते हुए भागलपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 08645, 28 जुलाई से 12 सितंबर तक प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को भागलपुर से रांची आएगी. इस ट्रेन में कुल 20 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें दो एसएलआरडी, चार सामान्य, 13 स्लीपर और एक एसी थ्री-टियर कोच शामिल रहेगा.

श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रांची रेल मंडल से दो जोड़ी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. इन ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को अतिरिक्त सीटें उपलब्ध होंगी और नियमित ट्रेनों पर भीड़ का दबाव कम होगा. यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की समय-सारिणी और परिचालन की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, NTES या हेल्पलाइन के माध्यम से अवश्य प्राप्त कर लें:- श्रेया सिंह, डीसीएम, रांची रेल मंडल

17 जुलाई को रहेंगी कई ट्रेनें प्रभावित

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, दोनों मार्गों पर कुल 14-14 फेरे लगाए जाएंगे. इससे श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने और नियमित ट्रेनों पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी. इधर रांची रेल मंडल के किता–सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक के कारण 17 जुलाई को कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा. बर्द्धमान–हटिया मेमू एक्सप्रेस (13503/13504) का परिचालन गोमो तक ही रहेगा और गोमो–हटिया खंड में सेवा रद्द रहेगी.

वहीं खड़गपुर–हटिया एक्सप्रेस (18035/18036) आद्रा तक ही चलेगी तथा आद्रा–हटिया खंड में परिचालन नहीं होगा. आसनसोल–रांची मेमू पैसेंजर (63598/63597) भी मुरी तक ही संचालित होगी और मुरी–रांची खंड में सेवा रद्द रहेगी. इसके अलावा हटिया–सांकी पैसेंजर (58663/58664) तथा हटिया–सांकी पैसेंजर ट्रेन (58665/58666) का परिचालन भी 17 जुलाई को पूरी तरह रद्द रहेगा. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

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