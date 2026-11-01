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JTET परीक्षार्थियों के लिए दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन, दिवाली-छठ पर रांची से पूर्णिया के लिए भी चलेगी विशेष ट्रेन

रांची रेलवे स्टेशन ( Etv Bharat )

रांचीः ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और एक नवंबर को आयोजित होने वाली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल ने यात्रियों और परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए दो जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है. इसके तहत रांची से दुमका और रांची से डालटनगंज के बीच विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है.

वहीं, दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रांची से पूर्णियाकोर्ट के बीच भी स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा. रेलवे की ओर से इन ट्रेनों के परिचालन, समय और ठहराव की जानकारी जारी कर दी गई है.