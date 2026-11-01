JTET परीक्षार्थियों के लिए दो जोड़ी स्पेशल ट्रेन, दिवाली-छठ पर रांची से पूर्णिया के लिए भी चलेगी विशेष ट्रेन
झारखंड में जेटेट परीक्षार्थियों के लिए दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनें दी गयी हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : November 1, 2026 at 12:34 AM IST
रांचीः ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और एक नवंबर को आयोजित होने वाली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल ने यात्रियों और परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए दो जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया है. इसके तहत रांची से दुमका और रांची से डालटनगंज के बीच विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है.
वहीं, दिवाली और छठ पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रांची से पूर्णियाकोर्ट के बीच भी स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा. रेलवे की ओर से इन ट्रेनों के परिचालन, समय और ठहराव की जानकारी जारी कर दी गई है.
दुमका-रांची के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन
गाड़ी संख्या 08619 रांची-दुमका परीक्षा स्पेशल ट्रेन एक नवंबर को रांची से शाम सात बजे रवाना होगी. यह ट्रेन मुरी, झालिदा, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद और देवघर होते हुए अगले दिन सुबह 4:20 बजे दुमका पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 08620 दुमका-रांची परीक्षा स्पेशल 31 अक्टूबर को रात 9 बजे रवाना हुई और एक नवंबर को रात नौ बजे दुमका से रवाना होगी. देवघर, धनबाद, बोकारो स्टील सिटी, झालिदा और मुरी होते हुए अगले दिन सुबह 8:30 बजे रांची पहुंचेगी. इस ट्रेन में कुल 15 कोच होंगे. इनमें एसी द्वितीय श्रेणी का एक, एसी तृतीय श्रेणी के चार, एसी चेयर कार के दो, स्लीपर के तीन, सामान्य श्रेणी के तीन और दो एसएलआरडी कोच शामिल हैं.
दूसरी परीक्षा स्पेशल ट्रेन संख्या 08604 रांची-डालटनगंज 31 अक्टूबर को शाम बजे रवाना हुई है और एक नवंबर को रांची से शाम सात बजे रवाना होगी. यह ट्रेन पिस्का, लोहरदगा, टोरी, लातेहार और बरवाडीह होते हुए रात 11:45 बजे डालटनगंज पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 08603 डालटनगंज-रांची परीक्षा स्पेशल एक और दो नवंबर को रात 12:05 बजे डालटनगंज से रवाना होगी. बरवाडीह, लातेहार, टोरी, लोहरदगा और पिस्का होते हुए सुबह 4:10 बजे रांची पहुंचेगी. इस ट्रेन में मेमू कार के कुल 12 कोच होंगे। दोनों परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन JTET परीक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जिससे परीक्षार्थियों को आवागमन में सहूलियत मिल सके.
दिवाली और छठ पर रांची-पूर्णियाकोर्ट स्पेशल
त्योहारी सीजन में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने रांची और पूर्णियाकोर्ट के बीच भी स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है. ट्रेन संख्या 08625 रांची-पूर्णियाकोर्ट स्पेशल छह नवंबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक शुक्रवार को रांची से रवाना होगी. इस दौरान कुल तीन ट्रिप लगाए जाएंगे. ट्रेन रांची से शाम छह बजे खुलेगी और मुरी, बोकारो स्टील सिटी, धनबाद, देवघर, भागलपुर, मुंगेर और सहरसा होते हुए अगले दिन सुबह 11:30 बजे पूर्णियाकोर्ट पहुंचेगी.
वापसी में ट्रेन संख्या 08626 पूर्णियाकोर्ट-रांची स्पेशल सात नवंबर से 21 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी यह पूर्णियाकोर्ट से दोपहर तीन बजे रवाना होगी. सहरसा, मुंगेर, भागलपुर, देवघर, धनबाद, बोकारो स्टील सिटी और मुरी होते हुए अगले दिन सुबह 9:45 बजे रांची पहुंचेगी. इस ट्रेन का भी कुल तीन ट्रिप निर्धारित किया गया है. पूर्णियाकोर्ट स्पेशल में कुल 22 कोच होंगे. इनमें एसी तृतीय श्रेणी के तीन, स्लीपर श्रेणी के 13, सामान्य श्रेणी के चार और एसएलआरडी के दो कोच शामिल हैं.
इस तरह JTET परीक्षा और दिवाली-छठ के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अलग-अलग रूटों पर विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की है. इससे परीक्षार्थियों के साथ-साथ त्योहार में घर जाने वाले यात्रियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है.
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