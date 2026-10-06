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यात्रीगण ध्यान दें! छठ-दीपावली पर चलाई जाएंगी 2 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरा टाइम टेबल

प्रयागराज : दुर्गा पूजा, दीपावली और महापर्व छठ के मौके पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. त्योहारों के दौरान नियमित ट्रेनों में बढ़ती भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने मुंबई (लोकमान्य तिलक टर्मिनस) से बिहार के दानापुर और समस्तीपुर के बीच दो जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है. इनमें दानापुर रूट पर रोजाना और समस्तीपुर रूट पर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी.

वापसी में गाड़ी संख्या 01144 दानापुर से 11 अक्टूबर से 23 नवंबर 2026 तक रोजाना रात 00:10 बजे चलकर अगले दिन सुबह 06:50 बजे मुंबई पहुंचेगी. दोनों तरफ से यह ट्रेन कुल 44-44 फेरे लगाएगी. इसमें 11 स्लीपर, 5 सामान्य और 4 एसी थ्री टियर कोच सहित कुल 22 डिब्बे होंगे.

यात्रियों की सुविधा के लिए लोकमान्य तिलक टर्मिनस से दानापुर के बीच गाड़ी संख्या 01143/01144 दैनिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. उन्होंने बताया कि गाड़ी संख्या 01143 एलटीटी से 09 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 तक प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन रात 21:50 बजे दानापुर पहुंचेगी.

वापसी में गाड़ी संख्या 01044 समस्तीपुर से 15 अक्टूबर से 19 नवंबर 2026 तक प्रत्येक गुरुवार तड़के 03:00 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 15:45 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी. दोनों दिशाओं में इसके 6-6 फेरे लगेंगे. इस पूरी तरह वातानुकूलित विशेष ट्रेन में 18 एसी थ्री टियर और 2 एसी टू टियर समेत कुल 22 कोच लगाए जाएंगे.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, मुंबई से समस्तीपुर के लिए गाड़ी संख्या 01043/01044 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलेगी. लोकमान्य तिलक टर्मिनस से यह ट्रेन 13 अक्टूबर से 17 नवंबर 2026 के बीच हर मंगलवार दोपहर 12:15 बजे रवाना होगी और अगले दिन रात 23:45 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी.

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा के मुताबिक, आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी तादाद को ध्यान में रखते हुए मध्य रेलवे के समन्वय से यह विशेष व्यवस्था की गई है. उन्होंने बताया कि इन ट्रेनों के संचालन से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले मुसाफिरों को कन्फर्म टिकट मिलने में काफी सहूलियत होगी और यात्रा सुगम बन सकेगी. प्रयागराज छिवकी और पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन होकर गुजरने वाली इन गाड़ियों की समय-सारणी तय कर दी गई है.



रेल प्रशासन के अनुसार, ये दोनों ट्रेनें ठाणे, कल्याण, नासिक, भुसावल, इटारसी, जबलपुर/कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहरेंगी. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय पर टिकट बुक कराकर इस विशेष सुविधा का लाभ उठाएं.

रेलवे ने 6.35 करोड़ का जुर्माना वसूला : ट्रेनों और स्टेशन परिसरों में बिना टिकट सफर करने वालों और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया. उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में सितंबर महीने के दौरान चलाए गए सघन टिकट जांच अभियान में कुल 69,640 यात्रियों को नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया. रेलवे प्रशासन ने इन यात्रियों से जुर्माने के तौर पर 6.35 करोड़ से अधिक की वसूली की है. अभियान में सबसे ज्यादा मामले प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर दर्ज किए गए.

प्रयागराज मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) अमित कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों को बेहतर और आरामदायक सफर मुहैया कराने के साथ-साथ वैध टिकट से यात्रा सुनिश्चित करने के मकसद से यह कार्रवाई की जा रही है. पीआरओ के मुताबिक, 1 से 30 सितंबर तक चले इस अभियान का उद्देश्य राजस्व क्षति को रोकना और नियमों का पालन करने वाले यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करना है. उन्होंने कहा कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि बिना टिकट यात्रा करने की प्रवृत्ति पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.



जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, पूरे महीने में बिना टिकट सफर करते पाए गए 26,900 यात्रियों से ₹3.04 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया. वहीं, गलत श्रेणी या अनाधिकृत टिकट पर यात्रा करने वाले 38,871 यात्रियों पर कार्रवाई करते हुए ₹3.01 करोड़ से अधिक की राशि वसूली गई. इसके अलावा बिना बुक कराए सामान ले जाने के 33 मामलों में ₹26,741 का शुल्क लिया गया. रेलवे ने केवल टिकट जांच तक ही सीमित न रहकर स्टेशनों और ट्रेनों में अनुशासन और स्वच्छता पर भी कड़ा रुख अपनाया. अभियान के तहत स्टेशनों और बोगियों में गंदगी फैलाने और धूम्रपान करने वाले 3,386 यात्रियों को पकड़ा गया, जिनसे ₹28.79 लाख से अधिक का जुर्माना वसूला गया.



स्टेशनवार आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रयागराज जंक्शन इस कार्रवाई में शीर्ष पर रहा. यहां कुल 22,286 मामलों में ₹2.05 करोड़ से अधिक का जुर्माना वसूला गया. इसके बाद कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर 14,191 मामलों में ₹1.34 करोड़ से ज्यादा की वसूली की गई. प्रयागराज छिवकी स्टेशन से 7,789 मामलों में ₹72.90 लाख, टूंडला जंक्शन से ₹62.55 लाख और अलीगढ़ स्टेशन से ₹45.71 लाख का राजस्व जुर्माने के रूप में मिला. इसके साथ ही सूबेदारगंज, मिर्जापुर, गोविंदपुरी, मानिकपुर, नैनी और इटावा जैसे स्टेशनों पर भी चेकिंग टीमों ने लगातार धरपकड़ की.

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