ETV Bharat / state

गाजियाबाद: घरौंदा बाल आश्रम के दो अनाथ बच्चों को मिला परिवार, एक इटली तो दूसरा फ्रांस में शुरू करेगा नई जिंदगी

आश्रम प्रबंधन के मुताबिक, विदेश जाने वाले दोनों बच्चों में से एक बच्चा जीआरपी थाने के माध्यम से रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू किया गया था. करीब तीन साल पहले मासूम को रेस्क्यू किया गया था. जबकि दूसरा बच्चा कविनगर थाना क्षेत्र से करीब एक साल पहले रेस्क्यू किया गया था. आश्रम में रहने के दौरान दोनों बच्चों को तमाम मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ शिक्षा भी उपलब्ध कराई गई. फिलहाल अभी पब्लिक स्कूल के माध्यम से ही दोनों बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं.

घरौंदा बाल आश्रम के संस्थापक ओंकार सिंह के मुताबिक, दोनों मासूमों को उनके नए परिवारों तक पहुंचने से जुड़ी तमाम औपचारिकताएं पूर्ण हो चुकी है. संबंधित परिजन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए अगले महीने गाजियाबाद पहुंचेंगे.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: बचपन में किसी कारणवश परिवार से दूर हो जाना किसी भी मासूम के लिए बेहद कठिन अनुभव होता है. यदि ऐसे में उसे एक सुरक्षित घर और अपनापन देने वाला परिवार मिल जाए तो उसकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है. इसी क्रम में गाजियाबाद के घरौंदा बाल आश्रम में रह रहे दो बच्चों के जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है. आश्रम में रहने वाले दोनों बच्चों को विदेश में परिवार मिल गया है. इनमें से एक बच्चा इटली और दूसरा बच्चा फ्रांस जाएगा.

घरौंदा बाल आश्रम के संस्थापक ओंकार सिंह के मुताबिक, दोनों बच्चों के इटली और फ्रांस जाने के बाद भी निगरानी की व्यवस्था जारी रहेगी. ओंकार सिंह का कहना है कि एडॉप्शन के दो साल तक बच्चों के संबंध में जानकारी ली जाती है. जानकारी लेने का मकसद है कि बच्चे नए परिवार में किस तरह से घुल मिल रहे हैं और उनकी देखभाल, शिक्षा और पारिवारिक माहौल कैसा है. बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही है.

ओंकार सिंह कहते हैं,

''आश्रम में रहने वाले किसी मासूम बच्चे को जब सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के माध्यम से किसी परिवार के लिए आरक्षित किया जाता है तो आश्रम प्रबंधन द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से बच्चों की परिवार से बातचीत कराई जाती है. ताकि परिवार और बच्चा आपस में एक दूसरे से घुल मिल सके. प्रबंधन द्वारा भी बच्चे की काउंसलिंग की जाती है. उसे बताया जाता है कि अब यह आपके माता-पिता है, काफी समय पहले आप अपने परिवार से बिछुड़ गए थे और आपको अब इनके साथ रहना है.''

आश्रम प्रबंधन ओंकार सिंह के मुताबिक, इटली और फ्रांस में जिन दोनों परिवारों द्वारा बच्चों को अडॉप्ट किया गया है वह नान रेजिडेंट इंडियन है और हिंदी बोलना जानते हैं. उनहोंने कहा कि बच्चा एडॉप्शन के बाद जिस महौल में भी जाता है उस माहौल को कुछ ही वक्त में अडॉप्ट कर लेता है. अब इटली और फ्रांस जाने वाले दोनों बच्चों के लिए भी आश्रम में तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है. अगले महीने आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों बच्चे आश्रम से विदा होकर अपने नए परिवारों के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे.

ये भी पढ़ें: