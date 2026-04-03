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शिक्षा विभाग में दो अधिकारियों के तबादले, प्रयागराज और देवरिया में मिली तैनाती

उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह ‘क’ श्रेणी के अधिकारियों को नई तैनाती पर भेजा गया है.

शिक्षा निदेशालय
शिक्षा निदेशालय (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 9:42 PM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने दो अधिकारियों के स्थानांतरण के आदेश जारी किए हैं. जारी आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह ‘क’ श्रेणी के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती पर भेजा गया है. यह आदेश नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से जारी किया गया है.

प्रयागराज और देवरिया में मिली तैनाती : जारी आदेश के मुताबिक, वर्तमान में जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया के पद पर कार्यरत शिव नारायण सिंह को सहायक शिक्षा निदेशक (पत्राचार), पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में तैनात किया गया है. वहीं, स्कन्द शुक्ल, जो अपर सचिव (शोध), माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के पद पर तैनात थे, उन्हें जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया के पद पर नियुक्त किया गया है.

जारी आदेश
जारी आदेश (Photo credit: विभाग)

तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश : विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित अधिकारी बिना प्रतिस्थानी (Substitute) की प्रतीक्षा किए तत्काल अपने नए पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे. जारी आदेश के मुताबिक, इस अवधि में उन्हें किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा.

इसके साथ ही शिक्षा निदेशक (माध्यमिक/बेसिक), एससीईआरटी एवं संबंधित नियंत्रक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करें, ताकि वे अपनी नई तैनाती पर समय से कार्यभार ग्रहण कर सकें.

आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि किसी अधिकारी को निर्धारित समय में कार्यमुक्त नहीं किया जाता है या स्थानांतरण आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. यह आदेश नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से जारी किया गया है.

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