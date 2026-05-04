हिमाचल विधानसभा सचिवालय में दो अधिकारियों का प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां तत्काल प्रभाव से लागू
हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय में कार्यरत जीवन सिंह को पदोन्नत कर अंडर सेक्रेटरी बनाया गया. वहीं, पवन कुमार बने सेक्शन ऑफिसर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 10:07 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय में विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की सिफारिशों के आधार पर दो अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है. इसको लेकर विधानसभा सचिव की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. ये पदोन्नतियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं.
विधानसभा के अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद सेक्शन ऑफिसर के पद पर सेवाएं दे रहे जीवन सिंह को पदोन्नत कर अंडर सेक्रेटरी बनाया गया है. प्रमोशन मिलने के बाद अब उनके वेतन में भी वृद्धि हुई है. उनका वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-21 (67,400–2,01,200) निर्धारित किया गया है. उन्हें एफआर 22 के तहत वेतन निर्धारण का विकल्प अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर चुनना होगा. आदेश के अनुसार उन्हें 15 दिनों के भीतर ज्वाइन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा पदोन्नति स्वतः निरस्त मानी जाएगी.
पवन कुमार बने सेक्शन ऑफिसर
विधानसभा सचिवालय में कार्यरत एक और अधिकारी को पदोन्नति का तोहफा मिला है. विधानसभा अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-II के पद पर कार्यरत पवन कुमार को प्रमोशन कर सेक्शन ऑफिसर बनाया गया है. इस पदोन्नति के साथ उनका वेतनमान भी बढ़ गया है. उनका वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-16 (48,700–1,54,300) तय किया गया है.
पदोन्नति के बाद वे दो वर्ष की प्रोबेशन अवधि पर रहेंगे, जिसकी गणना आदेश जारी होने की तिथि से होगी. उन्हें भी एफआर 22 के तहत वेतन निर्धारण का विकल्प एक माह के भीतर देना होगा. इसके साथ ही 15 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करना जरूरी है, अन्यथा पदोन्नति आदेश स्वतः वापस माना जाएगा.
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