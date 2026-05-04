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हिमाचल विधानसभा सचिवालय में दो अधिकारियों का प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां तत्काल प्रभाव से लागू

हिमाचल विधानसभा सचिवालय में दो अधिकारियों का प्रमोशन ( Concept )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय में विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की सिफारिशों के आधार पर दो अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है. इसको लेकर विधानसभा सचिव की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. ये पदोन्नतियां तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं. विधानसभा के अध्यक्ष की स्वीकृति के बाद सेक्शन ऑफिसर के पद पर सेवाएं दे रहे जीवन सिंह को पदोन्नत कर अंडर सेक्रेटरी बनाया गया है. प्रमोशन मिलने के बाद अब उनके वेतन में भी वृद्धि हुई है. उनका वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-21 (67,400–2,01,200) निर्धारित किया गया है. उन्हें एफआर 22 के तहत वेतन निर्धारण का विकल्प अधिसूचना जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर चुनना होगा. आदेश के अनुसार उन्हें 15 दिनों के भीतर ज्वाइन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा पदोन्नति स्वतः निरस्त मानी जाएगी. जीवन सिंह को पदोन्नत कर अंडर सेक्रेटरी बनाया गया (Notification)