एक ही दिन में LDA के VC सहित दो अफसर हैकिंग का शिकार, एक का नम्बर दूसरा का फेसबुक हैक

एलडीबीसी प्रथमेश कुमार का मोबाइल नंबर हैक हो गया और अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा का फेसबुक.

LDA NEWS
लखनऊ विकास प्राधिकरण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 3:14 PM IST

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार और अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा एक ही दिन हैकिंग का शिकार हो गए. एलडीबीसी प्रथमेश कुमार का मोबाइल नंबर हैक हो गया और अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा का फेसबुक. दोनों अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी.

LDA VC का मोबाइल नंबर हैक हुआ: एलडीएवीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि एलडीए उनका निजी मोबाइल नंबर हैक हो गया है. सभी संबंधित व्यक्तियों से निवेदन है कि उक्त नंबर से प्राप्त होने वाले किसी भी कॉल, मैसेज या अन्य संचार पर अगली सूचना तक कोई प्रतिक्रिया न दें. लखनऊ पुलिस, साइबर सेल को प्रकरण की सूचना दी गयी है, कार्रवाई प्रचलित है. कृपया इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए सतर्क रहें.

वहीं, अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने इसी तरह की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया और कुछ लोग इस फेसबुक अकाउंट के माध्यम से रुपए आदि की डिमांड कर रहे हैं. उन्होंने भी इस संबंध में साइबर एक्सपर्ट से सलाह ली है और कहा है कि फेसबुक अकाउंट के माध्यम से होने वाले किसी भी व्यवहार पर कोई ध्यान ना दिया जाए.

PRATHAMESH KUMAR
GYANENDRA VERMA
FACEBOOK HACKED ACCOUNT
लखनऊ विकास प्राधिकरण
