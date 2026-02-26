ETV Bharat / state

बीएसएनएल डायरेक्टर विवेक बंजल के 'शाही दौरे' को लेकर अब दो बड़े अफसरों पर गिरी गाज, जानें हुआ क्या

बीएसएनएल डायरेक्टर विवेक बंजल के प्रयागराज के 'शाही दौरे' को लेकर जीएम बृजेंद्र कुमार सिंह और डीजीएम जागेश्वर वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया. ( ETV Bharat )

वीआईपी प्रोटोकॉल विवाद और कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर उठे सवालों के बीच हुए इन तबादलों ने प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है.

प्रयागराज बीएसएनएल प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रयागराज के जीएम बृजेंद्र कुमार सिंह और डीजीएम जागेश्वर वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया है.

बीएसएनएल डायरेक्टर विवेक बंजल के प्रयागराज के 'शाही दौरे' को लेकर उठा था बवंडर. (ETV Bharat)

वीआईपी प्रोटोकॉल विवाद और कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर उठे सवालों के बीच हुए इन तबादलों ने प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है.

प्रयागराज: प्रयागराज बीएसएनएल प्रकरण में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रयागराज के जीएम बृजेंद्र कुमार सिंह और डीजीएम जागेश्वर वर्मा का ट्रांसफर कर दिया गया है.

अब देखना होगा कि विभागीय स्तर पर आगे और क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या इस पूरे मामले में जवाबदेही तय की जाती है. फिलहाल इस पूरे मामले में विभागीय स्तर पर कोई बोलने को तैयार नहीं है.

बीएसएनएल ऑफिस प्रयागराज. (ETV Bharat)

आपको बता दें कि पूरा मामला जब प्रकाश में आया, जब डायरेक्टर विवेक बंजल का दौर पूरे प्रोटोकॉल जारी होने पर पूरा प्रोटोकॉल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

इसमें उन बड़े अधिकारियों को सूची में नाम रखा गया और बकायदे नाम के आगे उन्हें क्या करना है वह भी शामिल किया गया.

इसके बाद डायरेक्टर विवेक बंजल का दौरा निरस्त हो गया. बंजल को 25 फरवरी को प्रयागराज आना था. इसके चलते डीजीएम द्वारा 19 फरवरी को प्रोटोकॉल जारी किया गया था. इसको लेकर 50 से अधिक अधिकारियों की तैनाती की गई थी, ताकि उनको कोई असुविधा न हो.

बीएसएनएल ऑफिस प्रयागराज. (ETV Bharat)

इतना ही नहीं एक-एक व्यक्ति को, उनको क्या संभालना है. इसकी जानकारी दी गई थी यहां तक की अंडर गारमेंट तक की जानकारी प्रोटोकॉल में दी गई थी.

इनके दिनचर्या का सारा सामान स्नान से लेकर दोपहर के भोज तक का व्यवस्थित कर लिया गया था. इतना ही नहीं एक टॉवल भी मिस ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखना को कहा गया था.

बीएसएनएल ऑफिस प्रयागराज. (ETV Bharat)

यही प्रोटोकॉल इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया. इसके एक दिन बाद अचानक डायरेक्टर का दौरा निरस्त हो गया. आपको बता दें कि बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंजल का 25 फरवरी को प्रयागराज का दौरा था.

बीएसएनएल डायरेक्टर विवेक बंजल के प्रयागराज के 'शाही दौरे' को लेकर जीएम बृजेंद्र कुमार सिंह और डीजीएम जागेश्वर वर्मा का ट्रांसफर. (ETV Bharat)

प्रोटोकॉल में बाकायदा हर मिनट की जानकारी दी गई थी कि किस समय वह कहां जाएंगे और उनके साथ कौन अधिकारी लगा रहेगा.

इसकी जानकारी दी गई थी कि सबसे पहले संगम स्नान में, जो उनकी दिनचर्या की चीज होती हैं वह भी एक विशेष अधिकारी को सौपी गई थी, ताकि स्नान के बाद उपयोग होने वाली कोई भी चीज छूट न जाए. यह प्रोटोकॉल इंटरनेट पर प्रसारित हो गया और यूजर्स तरह-तरह के कमेंट करने लगे.

सूत्रों की मानें, तो जब अधिकारियों के संज्ञान में या मामला पहुंचा, तो अचानक यह दौरान निरस्त कर दिया गया. बीएसएनएल के जनसंपर्क अधिकारी आशीष गुप्ता डायरेक्टर का दौरा निरस्त होने की जानकारी दी थी.

उसमें साफ लिखा गया था कि जो भी प्रोटोकॉल है. वह वैसे भी निरस्त समझा जाए, बाकी चीजों पर वह बोलने से बचते रहे.

