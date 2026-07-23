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कायलाना झील में हादसा: दोस्त बोला- तुझे तैरना सिखा दूंगा, फिर गहरे पानी में उतर गए तीनों, डूबने से दो की मौत

झील में नहाने उतरे तीन दोस्तों में से दो की डूबने से मौत हो गई. एक शव बरामद, जबकि दूसरे की तलाश जारी है.

कायलाना झील में हादसा
युवक की तलाश जारी है (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 23, 2026 at 6:18 PM IST

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जोधपुर: जिले की कायलाना झील में गुरुवार दोपहर को एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है. बारिश के मौसम में यहां घूमने आए तीन पड़ोसी दोस्तों में से दो की पानी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, तीसरे युवक को वहां मौजूद लोगों की तत्परता से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. सूचना मिलते ही राजीव गांधी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. गोताखोरों की मदद से एक युवक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश के लिए SDRF की टीम को मौके पर बुलाया गया है.

झाड़ियों में फंसे होने की आशंका: राजीव गांधी नगर थानाधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि झील में डूबे 23 वर्षीय सुनील मेघवाल का शव निकाल लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है. वहीं, 17 वर्षीय प्रिंस का शव अभी तक नहीं मिल पाया है. आशंका जताई जा रही है कि उसका शव गहरे पानी में नीचे मौजूद झाड़ियों या दलदल में फंस गया है. प्रिंस की तलाश के लिए SDRF की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है. घटना की जानकारी मिलते ही दोनों मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है.

SDRF की टीम को मौके पर बुलाया गया है.
SDRF की टीम को मौके पर बुलाया गया है. (ETV Bharat Jodhpur)

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मना करने पर भी उतरे पानी में: हादसे में सुरक्षित बचे महेंद्र ने बताया कि वह अपने पड़ोसी दोस्तों सुनील मेघवाल और प्रिंस मेघवाल के साथ दोपहर करीब 12 बजे कायलाना झील पर घूमने आया था. बारिश के सुहावने मौसम के कारण झील पर भारी भीड़ थी और कई लोग पानी में नहा रहे थे. उन्हें देखकर प्रिंस और सुनील का मन भी पानी में उतरने का हुआ. महेंद्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की और पानी में जाने से मना किया. इस पर 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रिंस ने कहा, "थोड़ी ही दूर अंदर जाएंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे."

बोला- तुझे तैरना सिखा दूंगा: महेंद्र के अनुसार, सुनील को तैरना बिल्कुल नहीं आता था, जब सुनील ने हिचकिचाहट दिखाई, तो प्रिंस ने उससे कहा, "तू चल, तुझे मैं तैरना सिखा दूंगा." प्रिंस के भरोसे पर तीनों पानी में उतर गए और धीरे-धीरे गहरे पानी की तरफ बढ़ गए. जब वे वापस बाहर की तरफ लौट रहे थे, तभी अचानक महेंद्र का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया. महेंद्र को डूबता देख किनारे पर मौजूद एक शख्स ने तुरंत पानी में छलांग लगाई और उसे सुरक्षित बाहर खींच लिया, लेकिन जब महेंद्र ने बाहर आकर पीछे देखा, तो सुनील और प्रिंस पानी में कहीं नजर नहीं आ रहे थे. दोनों गहरे पानी में समा चुके थे.

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पुलिस प्रशासन के अनुसार, कायलाना झील पर हादसों और आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए जगह-जगह पर चेतावनी के बड़े-बड़े बोर्ड लगाए गए हैं, जिन पर साफ लिखा है कि पानी गहरा है और अंदर जाना सख्त मना है. पुलिस की चौकी भी यहां तैनात रहती है. गुरुवार को भी पुलिस और स्थानीय लोगों ने लड़कों को डूबते देख तुरंत एक्शन लिया, जिससे एक जान बचाई जा सकी. हालांकि, प्रशासन की तमाम चेतावनियों और अपीलों के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डालकर झील के गहरे पानी में उतर रहे हैं, जो ऐसे बड़े हादसों का कारण बन रहा है.

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कायलाना झील में डूबे 2 युवक
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