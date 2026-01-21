ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस समारोह 2026: झारखंड के दो एनएसएस स्वयंसेवक होंगे नई दिल्ली के विशिष्ट अतिथि

रांची: गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में झारखंड का गौरव बढ़ने जा रहा है. राज्य के दो राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) स्वयंसेवकों का चयन नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में किया गया है. रांची विश्वविद्यालय के एनएसएस स्वयंसेवक अतुल कुमार और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर की प्रतिमा कुमारी, झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे और देश के सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजन में शामिल होंगे.

पूरे देश से 100 एनएसएस स्वयंसेवकों का चयन

चयनित स्वयंसेवक नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण के पल के साक्षी बनेंगे और राष्ट्रध्वज को सलामी देंगे. यह अवसर एनएसएस के माध्यम से समाजसेवा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवाओं के लिए विशेष सम्मान के रूप में देखा जा रहा है. पूरे देश से कुल 100 एनएसएस स्वयंसेवकों का चयन इस समारोह के लिए किया गया है, जिनमें झारखंड से दो स्वयंसेवकों को स्थान मिला है.

छात्रा प्रतिमा कुमारी (Etv bharat)

झारखंड से दो स्वयंसेवकों का चयन गर्व की बात

राज्य एनएसएस पदाधिकारी डॉ. ब्रजेश कुमार ने बताया कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय महत्व के आयोजन के लिए झारखंड से दो स्वयंसेवकों का चयन होना राज्य के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि एनएसएस स्वयंसेवकों के निरंतर सामाजिक कार्यों और प्रतिबद्धता का परिणाम है. इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने के लिए अतुल कुमार की माता और प्रतिमा कुमारी के पिता भी नई दिल्ली जाएंगे. दोनों स्वयंसेवक 22 जनवरी को रांची से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

