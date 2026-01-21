ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस समारोह 2026: झारखंड के दो एनएसएस स्वयंसेवक होंगे नई दिल्ली के विशिष्ट अतिथि

नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहे गणतंत्र दिवस समारोह के लिए झारखंड के दो एनएसएस स्वयंसेवकों का चयन हुआ है.

Student Atul Kumar
छात्र अतुल कुमार (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 21, 2026 at 8:22 PM IST

3 Min Read
रांची: गणतंत्र दिवस समारोह 2026 में झारखंड का गौरव बढ़ने जा रहा है. राज्य के दो राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) स्वयंसेवकों का चयन नई दिल्ली में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में किया गया है. रांची विश्वविद्यालय के एनएसएस स्वयंसेवक अतुल कुमार और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर की प्रतिमा कुमारी, झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे और देश के सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजन में शामिल होंगे.

पूरे देश से 100 एनएसएस स्वयंसेवकों का चयन

चयनित स्वयंसेवक नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण के पल के साक्षी बनेंगे और राष्ट्रध्वज को सलामी देंगे. यह अवसर एनएसएस के माध्यम से समाजसेवा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान देने वाले युवाओं के लिए विशेष सम्मान के रूप में देखा जा रहा है. पूरे देश से कुल 100 एनएसएस स्वयंसेवकों का चयन इस समारोह के लिए किया गया है, जिनमें झारखंड से दो स्वयंसेवकों को स्थान मिला है.

Student Pratima Kumari
छात्रा प्रतिमा कुमारी (Etv bharat)

झारखंड से दो स्वयंसेवकों का चयन गर्व की बात

राज्य एनएसएस पदाधिकारी डॉ. ब्रजेश कुमार ने बताया कि गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय महत्व के आयोजन के लिए झारखंड से दो स्वयंसेवकों का चयन होना राज्य के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि एनएसएस स्वयंसेवकों के निरंतर सामाजिक कार्यों और प्रतिबद्धता का परिणाम है. इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बनने के लिए अतुल कुमार की माता और प्रतिमा कुमारी के पिता भी नई दिल्ली जाएंगे. दोनों स्वयंसेवक 22 जनवरी को रांची से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

देश के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर चर्चा

गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान चयनित 100 एनएसएस स्वयंसेवकों को भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया के साथ संवाद का अवसर भी मिलेगा. इस संवाद में स्वयंसेवक ‘विकसित भारत @2047’ के विषय पर अपने विचार साझा करेंगे और देश के भविष्य के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर चर्चा करेंगे.

छात्रों के चयन पर हर्ष का माहौल

रांची विश्वविद्यालय के राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रांची के छात्र अतुल कुमार के चयन पर विश्वविद्यालय परिवार में हर्ष का माहौल है. कुलपति डॉ. डीके सिंह, वित्त परामर्शी अजय कुमार, डीएसडब्ल्यू डॉ. सुदेश कुमार साहू, कुलसचिव डॉ. गुरु चरण साहू, वित्त पदाधिकारी डॉ. दिलीप प्रसाद, डीआर-1 डॉ. अजय लकड़ा सहित विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों ने अतुल कुमार और प्रतिमा कुमारी को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं.

एनएसएस स्वयंसेवकों का यह चयन न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह झारखंड में युवाओं की सामाजिक सक्रियता, राष्ट्रसेवा और नेतृत्व क्षमता का भी प्रतीक माना जा रहा है.

