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उधम सिंह नगर पुलिस और STF ने बरामद किया हथियारों का जखीरा, दो तस्कर गिरफ्तार

ऊधम सिंह नगर पुलिस और STF के संयुक्त अभियान में दो कुख्यात हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया. आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज.

ARMS SMUGGLER ARRESTED
जसपुर में दो कुख्यात हथियार तस्कर गिरफ्तार (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 25, 2026 at 1:20 PM IST

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रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर पुलिस को अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में चल रहे अभियान के तहत जसपुर पुलिस और एसटीएफ कुमाऊं की संयुक्त टीम ने दो शातिर हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है. तस्करों के पास से कई अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं.

अपराध मुक्त देवभूमि अभियान को साकार करने की दिशा में ऊधम सिंह नगर पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है. 24 मार्च को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए कोतवाली जसपुर पुलिस और एसटीएफ कुमाऊं की संयुक्त टीम ने दो शातिर हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया.

यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक काशीपुर और क्षेत्राधिकारी काशीपुर के पर्यवेक्षण में और प्रभारी निरीक्षक जसपुर के नेतृत्व में की गई. टीम ने पतरामपुर अंडरपास, सर्विस रोड कट जसपुर क्षेत्र से दोनों आरोपियों को धर दबोचा.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शमशेर सिंह पुत्र कुलवंत सिंह निवासी ग्राम हाजिरो थाना जसपुर और सिमरनदीप सिंह पुत्र अजमेर सिंह निवासी अंजनिया फार्म थाना पुलभट्टा, उधम सिंह नगर के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान शमशेर सिंह के कब्जे से एक अवैध 32 बोर पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जबकि सिमरनदीप सिंह के पास से भी एक .32 बोर पिस्टल और 5 कारतूस मिले.

इसके अलावा जब पुलिस ने आरोपियों की स्विफ्ट डिजायर कार की जांच की तो उसमें से 12 बोर की दो पंप एक्शन गन भी बरामद हुईं. पुलिस ने मौके से कुल 2 पंप एक्शन गन, 2 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और एक स्विफ्ट डिजायर कार को जब्त किया है.

इस मामले में कोतवाली जसपुर में एफआईआर के तहत धारा आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर हथियार तस्करी के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटा रही है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध शस्त्रों और अपराध के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

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हथियार तस्कर गिरफ्तार
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