बड़ी लापरवाही: MB अस्पताल में नवजातों की अदला-बदली, परिजनों ने किया हंगामा

हाथीपोल थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि मंगलवार रात एक महिला ने एक नवजात को जन्म दिया. उसी दौरान एक अन्य महिला ने एक लड़की को जन्म दिया. डिलीवरी के बाद पहली प्रसूता को एक लड़का सौंप दिया गया, लेकिन करीब डेढ़ घंटे बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने कहा कि उनसे गलती हो गई है. उस महिला ने वास्तव में एक लड़की को जन्म दिया है. इस पर काफी देर तक परिजनों और स्टाफ के बीच विवाद चला.

उदयपुर: दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े महाराणा भूपाल (एमबी) अस्पताल के राजकीय पन्नाधाय चिकित्सालय में मंगलवार रात दो नवजात शिशुओं की अदला-बदली का मामला सामने आया है. इससे अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया.

पुलिस को सूचना मिलने पर थानाधिकारी व्यास मौके पर पहुंचे और अस्पताल चिकित्सकों ने उन्हें सभी रिकॉर्ड चेक करवाए. अब दोनों बच्चों के परिजनों ने डीएनए टेस्ट की मांग करते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. करीब 15 दिन बाद डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस महिला के लड़का हुआ और किसके लड़की. तब तक दोनों बच्चे अस्पताल की नर्सरी में चिकित्सकों की देखरेख में रहेंगे. हाथीपोल थाना अधिकारी ने बताया कि दोनों परिवारों के परिजनों ने मुलाकात की है. जिस स्टाफ की गलती से यह स्थिति उत्पन्न हुई, उसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

शिकायत पत्र की कॉपी (ETV Bharat Udaipur)

महिला के भाई ने बताई पूरी घटना: एक महिला के भाई अशोक ने बताया कि मंगलवार रात करीब 12 बजे उनकी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया. इसी दौरान अस्पताल में 12:46 बजे एक अन्य महिला ने भी एक बच्चे को जन्म दिया. रात करीब 1:00 बजे हॉस्पिटल स्टाफ ने उनकी बहन को एक नवजात शिशु (लड़का) देकर बधाई दी, लेकिन डेढ़ घंटे बाद अस्पताल प्रबंधन के लोग वापस पहुंचे और कहा कि उनसे गलती हो गई है. उनकी बहन का लड़का नहीं, बल्कि लड़की हुई है.

भाई ने आरोप लगाया कि गलती प्रशासन की है, लेकिन निचले स्तर के स्टाफ पर दोष डालकर पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डाला जा रहा है. इस मामले को लेकर उदयपुर एमबी अस्पताल की अधीक्षक डॉ. आर.एल. सुमन को फोनकर उनका पक्ष लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था.