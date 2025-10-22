ETV Bharat / state

बड़ी लापरवाही: MB अस्पताल में नवजातों की अदला-बदली, परिजनों ने किया हंगामा

उदयपुर के एमबी अस्पताल में दो नवजातों की अदला-बदली हो गई. परिजनों ने डीएनए जांच की मांग की है, तब तक बच्चे अस्पताल में रहेंगे.

Newborns Exchanged
एमबी अस्पताल उदयपुर (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 22, 2025 at 3:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: दक्षिणी राजस्थान के सबसे बड़े महाराणा भूपाल (एमबी) अस्पताल के राजकीय पन्नाधाय चिकित्सालय में मंगलवार रात दो नवजात शिशुओं की अदला-बदली का मामला सामने आया है. इससे अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया.

हाथीपोल थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास ने बताया कि मंगलवार रात एक महिला ने एक नवजात को जन्म दिया. उसी दौरान एक अन्य महिला ने एक लड़की को जन्म दिया. डिलीवरी के बाद पहली प्रसूता को एक लड़का सौंप दिया गया, लेकिन करीब डेढ़ घंटे बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने कहा कि उनसे गलती हो गई है. उस महिला ने वास्तव में एक लड़की को जन्म दिया है. इस पर काफी देर तक परिजनों और स्टाफ के बीच विवाद चला.

हाथीपोल थाना अधिकारी योगेंद्र व्यास (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: अलवर के पालना गृह ने नवजातों को दिया 'नया जीवन', बीते 10 साल में 45 से ज्यादा मासूमों को मिला मां का आंचल

पुलिस को सूचना मिलने पर थानाधिकारी व्यास मौके पर पहुंचे और अस्पताल चिकित्सकों ने उन्हें सभी रिकॉर्ड चेक करवाए. अब दोनों बच्चों के परिजनों ने डीएनए टेस्ट की मांग करते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. करीब 15 दिन बाद डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस महिला के लड़का हुआ और किसके लड़की. तब तक दोनों बच्चे अस्पताल की नर्सरी में चिकित्सकों की देखरेख में रहेंगे. हाथीपोल थाना अधिकारी ने बताया कि दोनों परिवारों के परिजनों ने मुलाकात की है. जिस स्टाफ की गलती से यह स्थिति उत्पन्न हुई, उसके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

Complaint to Police
शिकायत पत्र की कॉपी (ETV Bharat Udaipur)

महिला के भाई ने बताई पूरी घटना: एक महिला के भाई अशोक ने बताया कि मंगलवार रात करीब 12 बजे उनकी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया. इसी दौरान अस्पताल में 12:46 बजे एक अन्य महिला ने भी एक बच्चे को जन्म दिया. रात करीब 1:00 बजे हॉस्पिटल स्टाफ ने उनकी बहन को एक नवजात शिशु (लड़का) देकर बधाई दी, लेकिन डेढ़ घंटे बाद अस्पताल प्रबंधन के लोग वापस पहुंचे और कहा कि उनसे गलती हो गई है. उनकी बहन का लड़का नहीं, बल्कि लड़की हुई है.

भाई ने आरोप लगाया कि गलती प्रशासन की है, लेकिन निचले स्तर के स्टाफ पर दोष डालकर पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डाला जा रहा है. इस मामले को लेकर उदयपुर एमबी अस्पताल की अधीक्षक डॉ. आर.एल. सुमन को फोनकर उनका पक्ष लेने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा था.

TAGGED:

MB HOSPITAL UDAIPUR
परिजनों का हंगामा
SOUTH RAJATHAN
DNA TEST OF NEWBORNS
NEWBORNS EXCHANGED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

श्रीनाथजी को लगाया गया छप्पनभोग, आदिवासी समुदाय ने लूटा अन्नकूट, देखने पहुंचे श्रद्धालु

10 हजार से ज्यादा सरकारी भवन नहीं आ रहे काम, मुख्य सचिव के निर्देश- नए भवन निर्माण से पहले कलेक्टर से लें अनुमति

जयपुर में गोवर्धन पूजा राजसी परंपरा और लोकभक्ति का संगम, हर मोहल्ले में महकता है नया अन्न

महागठबंधन में 'महाभारत' से एनडीए हुआ मजबूत! क्या RJD और कांग्रेस में होगी सीधी टक्कर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.