दो नवजातों को लेकर पहुंचा, कुड़े के ढेर में फेंककर लगा दी आग, बिहार में शर्मनाक वारदात

कूड़े की ढेर पर दो नवजात का अधजला शव मिला है. मामला समस्तीपुर के पटोरी थानाक्षेत्र से सामने आया है. पढ़ें खबर

NEWBORN BABY BODY IN SAMASTIPUR
लोगों की जुटी भीड़ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 27, 2025 at 4:11 PM IST

2 Min Read
समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आयी है. जिले के पटोरी नगर क्षेत्र में सड़क किनारे दो अधजले नवजात शिशु का शव फेंका हुआ मिला है. अनुमंडलीय अस्पताल के बगल में शव की बरामदगी ने लोगों के दिल को दहला दिया है. जानकारी मिलने के बाद वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी.

कूड़े के ढेर में मिले दो नवजात शव : दरअसल पटोरी थानाक्षेत्र अंतर्गत सड़क किनारे कूड़े के ढेर में दो नवजात शव अधजले हाल में मिला. जैसे ही लोगों की नजर इसपर पड़ी, यह बात इलाके में आग की तरह फैल गयी. स्थानीय लोगों का कहना है कि, देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि नवजात को पहले कूड़े की ढेर में फेंका गया और बाद में पेट्रोल डालकर उसे जला दिया गया.

newborn baby body in samastipur
पटोरी अनुमंडलीय अस्पताल (ETV Bharat)

अवैध नर्सिंग होम का यह खेल! : पटोरी नगर परिषद के कर्मी की नजर सबसे पहले इसपर पड़ी. वैसे पुलिस इस मामले में अभी कुछ नहीं बोल रही. वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि तस्वीर बताने को काफी है कि इसके पीछे इलाके में कुकुरमुत्ता के तरह फैले अवैध नर्सिंग होम का यह खेल है.

'दोषियों पर कार्रवाई होगी' : आशंका है कि ऐसे अवैध नर्सिंग होम में अबॉर्शन के बाद नवजात को यहां लाकर फेंका गया. फिर पहचान छुपाने के लिए उसमें आग लगाने की कोशिश भी की गई. वैसे इस मामले पर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर एस के चौधरी ने कहा कि मामले की जानकारी मिली है. जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी.

''पहले भी ऐसे मामले के बाद चिह्नित कर 8 से ज्यादा नर्सिंग होम को सील किया गया है. आगे और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.''- डॉक्टर एस के चौधरी, सिविल सर्जन, समस्तीपुर

सिविल सर्जन डॉक्टर एस के चौधरी (ETV Bharat)

रात के अंधेरे में फेंककर जलाया : वैसे सूत्रों की मानें तो पुलिस को इससे जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है. जिसमें रात के अंधेरे में एक शख्स प्लास्टिक में कुछ लेकर यहां आता है. कूडे पर फेंककर उसे जलाने का प्रयास करता है. थोड़ी देर बाद वह फिर अंधेरे में वहां से निकल जाता है.

