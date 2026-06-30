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दिल्ली में 75 स्मारकों के कायाकल्प के लिए सरकार ने कसी कमर, ऐतिहासिक धरोहरों को नई पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल स्मारकों के संरक्षण की योजना नहीं, बल्कि दिल्ली के पर्यटन को ऊंचाइयों पर ले जाने का एक प्रयास है.

दो नई और महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत
दो नई और महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 30, 2026 at 8:21 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए बड़ा दांव खेला है. मुख्यमंत्री ने दो नई और महत्वाकांक्षी योजनाओं 'दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना' और 'दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना' की शुरुआत की है. इन योजनाओं का उद्देश्य निजी क्षेत्र और सामाजिक संस्थाओं की मदद से दिल्ली के उन स्मारकों को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल बनाना है, जो एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) के दायरे में नहीं आते.

'स्मारक मित्र' बनेंगे दिल्ली की धरोहर के सारथी: 'दिल्ली मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना' के तहत दिल्ली सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन आने वाले 75 स्मारकों को निजी कंपनियां, एनजीओ, ट्रस्ट और सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) गोद ले सकेंगे. इन संस्थाओं को 'स्मारक मित्र' का दर्जा दिया जाएगा. ये संस्थाएं स्मारकों पर सफाई, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था (इल्यूमिनेशन) और पर्यटकों के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं का जिम्मा संभालेंगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि इसके लिए पांच साल का त्रिपक्षीय एमओयू साइन किया जाएगा. योजना की सबसे खास बात यह है कि इससे सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 4.5 लाख रुपये प्रति स्मारक की बचत होगी. अगर स्मारकों से कोई आय होती है, तो उसे निजी लाभ के बजाय स्मारकों के रख-रखाव में ही खर्च करना होगा.

तकनीकी संरक्षण के लिए 2 करोड़ तक की मदद: स्मारकों के मूल ढांचे के जीर्णोद्धार और तकनीकी संरक्षण के लिए सरकार ने 'दिल्ली मुख्यमंत्री विरासत नवोत्थान योजना' शुरू की है. इस योजना के अंतर्गत योग्य और विशेषज्ञ संस्थाओं को 2 करोड़ रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा. इसका लाभ लेने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों और ट्रस्टों को भारत सरकार के 'दर्पण' पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है. इस पहल के दूरगामी परिणाम होंगे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह केवल स्मारकों के संरक्षण की योजना नहीं है, बल्कि यह दिल्ली के पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक प्रयास है. इसके माध्यम से पारंपरिक शिल्प कला को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

पारदर्शी होगी पूरी प्रक्रिया: सरकार ने स्पष्ट किया है कि स्मारकों के चयन और प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी. इच्छुक संस्थाओं को 'एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट' (ईओआई) के साथ एक विजन डॉक्यूमेंट जमा करना होगा. समय-समय पर कार्यों की समीक्षा होगी और पर्यटकों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर इन स्मारकों के विकास को गति दी जाएगी. दिल्ली सरकार का यह कदम राजधानी के उन ऐतिहासिक स्मारकों को एक नई जीवंतता प्रदान करेगा, जो दशकों से उपेक्षा की मार झेल रहे थे. अब देखना यह है कि यह 'पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप' (पीपीपी) मॉडल दिल्ली के पर्यटन मानचित्र पर क्या बदलाव लाता है.

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मुख्यमंत्री स्मारक अभिग्रहण योजना
SCHEMES LAUNCH FOR DELHI MONUMENTS
TWO SCHEMES FOR DELHI MONUMENTS

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