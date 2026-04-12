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मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में 573.41 करोड़ की लागत से बनेंगे दो नए हॉस्टल: सीएम रेखा गुप्ता

मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में बनेंगे दो नए हॉस्टल: सीएम रेखा गुप्ता ( ETV Bharat )