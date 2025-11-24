ETV Bharat / state

दिल्ली से शामली के बीच दो नई EMU मेमू ट्रेन शुरू, रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

नई दिल्ली: दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन रहा, जब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से शाहदरा होकर शामली के लिए दो नई ईएमयू (मेमू) ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. क्षेत्र के हजारों दैनिक यात्रियों के लिए बड़ी राहत होगी. इलाके के लोगों की लंबे समय से मांग थी, जो आज पूरी हो गई.

इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में भारतीय रेल यात्रियों की बेहतर सेवा के लिए लगातार प्रयास कर रही है. दिल्ली और शामली के बीच दो नई मेमू सेवाओं के शुरू होने से इस क्षेत्र के डेली पैसेंजर्स, छात्र, किसान और प्रोफेशनल्स को आने जानें में सुविधा मिलेगी. उन्होंने बताया कि शामली स्टेशन को ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत 25 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक और विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है. इसके साथ ही वैष्णव द्वारा दिल्ली-शामली खंड के दोहरीकरण की घोषणा के समय, बड़ौत स्टेशन पर उपस्थित जनसमूह ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया.

विधायक संजय गोयल का बयान (ETV Bharat)

रेल मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 के बाद 5272 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए गए हैं जो स्विट्जरलैंड के कुल रेल नेटवर्क के बराबर है. उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइनों का शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है. इसके अलावा वर्ष 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में 1460 फ्लाईओवर तथा रोड अंडर ब्रिज बनाए गए हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न स्टेशनों पर 154 लिफ्ट और 156 एस्केलेटर लगाए गए हैं, 771 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा प्रदान की गई है. उत्तर प्रदेश में अभी 34 वंदे भारत एक्सप्रेस और 26 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है.