दिल्ली से शामली के बीच दो नई EMU मेमू ट्रेन शुरू, रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी

दैनिक यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से शामली के बीच दो नई मेमू ट्रेन शुरू की गई है.

दो नई मेमू ट्रेन शुरू
दो नई मेमू ट्रेन शुरू (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 24, 2025 at 8:16 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन रहा, जब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली से शाहदरा होकर शामली के लिए दो नई ईएमयू (मेमू) ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. क्षेत्र के हजारों दैनिक यात्रियों के लिए बड़ी राहत होगी. इलाके के लोगों की लंबे समय से मांग थी, जो आज पूरी हो गई.

इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में भारतीय रेल यात्रियों की बेहतर सेवा के लिए लगातार प्रयास कर रही है. दिल्ली और शामली के बीच दो नई मेमू सेवाओं के शुरू होने से इस क्षेत्र के डेली पैसेंजर्स, छात्र, किसान और प्रोफेशनल्स को आने जानें में सुविधा मिलेगी. उन्होंने बताया कि शामली स्टेशन को ‘अमृत भारत स्टेशन योजना’ के तहत 25 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक और विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है. इसके साथ ही वैष्णव द्वारा दिल्ली-शामली खंड के दोहरीकरण की घोषणा के समय, बड़ौत स्टेशन पर उपस्थित जनसमूह ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया.

विधायक संजय गोयल का बयान (ETV Bharat)

रेल मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 के बाद 5272 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए गए हैं जो स्विट्जरलैंड के कुल रेल नेटवर्क के बराबर है. उत्तर प्रदेश में रेलवे लाइनों का शत-प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है. इसके अलावा वर्ष 2014 के बाद उत्तर प्रदेश में 1460 फ्लाईओवर तथा रोड अंडर ब्रिज बनाए गए हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न स्टेशनों पर 154 लिफ्ट और 156 एस्केलेटर लगाए गए हैं, 771 स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा प्रदान की गई है. उत्तर प्रदेश में अभी 34 वंदे भारत एक्सप्रेस और 26 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है.

शाहदरा के लोगों के लिए वरदान

वहीं, शाहदरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय गोयल ने कहा कि नई मेमू ट्रेनों का शुभारंभ दिल्ली, शाहदरा और उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा. शाहदरा रेलवे स्टेशन काफी पुराना है और यहां से शामली की ओर जाने वाली कनेक्टिविटी की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी. रोजाना बड़ी संख्या में लोग शामली और आसपास के इलाकों से दिल्ली और शाहदरा आते हैं. नई मेमू ट्रेनों के शुरू होने से इन सभी यात्रियों को तेज, सस्ती और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी.

शाहदरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौके पर शाहदरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया. उन्होंने बताया कि भविष्य में शाहदरा स्टेशन को आनंद विहार रेलवे टर्मिनल की तर्ज पर आधुनिक रूप देने की योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है. इसके तहत स्टेशन परिसर के विस्तार, यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाओं और बेहतर प्लेटफॉर्म प्रबंधन जैसे सुधार शामिल हो सकते हैं.

