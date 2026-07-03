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IIT BHU में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए दो नए सेंटर खुले, नए सत्र से हुई छात्रों के लिए बड़ी शुरुआत

वाराणसी : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (काशी हिंदू विश्वविद्यालय) ने इनोवेशन, न्यू रिसर्च, उद्यमिता और विकास को नई दिशा देने की पहल करते हुए 1 जुलाई 2026 से दो नए संस्थागत केन्द्र सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्क्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (CIIE) तथा वर्चुअल सस्टेनेबिलिटी सेंटर (vSDC) की शुरुआत की है. इन दोनों केन्द्रों की स्थापना को संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 24वीं बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई थी.

सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्क्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (CIIE) की स्थापना संस्थान के आइडिएशन, इनोवेशन एंड इन्क्यूबेशन फाउंडेशन (I3F) में की गई है. यह केन्द्र नवाचार, स्टार्टअप इन्क्यूबेशन, उद्यमिता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अनुसंधान के व्यावसायीकरण तथा उद्योग-शिक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संस्थान के नोडल केन्द्र के रूप में कार्य करेगा. इसके जरिये स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, प्रोटोटाइप विकास, बौद्धिक संपदा सृजन तथा तकनीकों के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा.

वहीं, वर्चुअल सस्टेनेबिलिटी सेंटर (vSDC) को सतत विकास मिशन 2.0 तथा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और नीति-आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरविषयी वर्चुअल मंच के रूप में स्थापित किया गया है. यह केन्द्र अक्षय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, कार्बन प्रबंधन, सतत अवसंरचना, पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के दक्ष उपयोग, सर्कुलर इकोनॉमी, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा समुदाय-केंद्रित सतत विकास जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा. vSDC संस्थान के विभिन्न विभागों, स्कूलों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं की विशेषज्ञता को एक साझा मंच पर लाकर अंतरविषयी सहयोग को मजबूत करेगा.

इन केन्द्रों के संचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. मनोज कुमार मानसराम को CIIE का समन्वयक तथा स्कूल ऑफ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के प्रो. विकास कुमार दुबे को vSDC का समन्वयक नियुक्त किया गया है. प्रो. विकास कुमार दुबे अपने पदेन दायित्व के तहत संस्थान की सस्टेनेबिलिटी समिति के अध्यक्ष का दायित्व भी निभाएंगे.