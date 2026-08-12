ETV Bharat / state

युवाओं को मिलेगी एआई और रोबोटिक्स की आधुनिक शिक्षा, दो नए बीटेक पाठ्यक्रमों को मंजूरी

बीटीकेआईटी द्वाराहाट में बीटेक के 2 नए कोर्सों को मंजूरी ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )