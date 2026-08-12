युवाओं को मिलेगी एआई और रोबोटिक्स की आधुनिक शिक्षा, दो नए बीटेक पाठ्यक्रमों को मंजूरी
बिपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वाराहाट में दो नए बीटेक पाठ्यक्रमों की मंजूरी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स कोर्स शामिल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 12, 2026 at 8:00 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में युवाओं को एआई और रोबोटिक्स की आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराए जाने पर फोकस किया जा रहा है. इसी कड़ी में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के बिपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान (बीटीकेआईटी) परिसर द्वाराहाट (अल्मोड़ा) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे.
ताकि, छात्रों को अत्याधुनिक और वैश्विक तकनीक से जोड़ा जा सके. इन दोनों नए बीटेक पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए तकनीकी शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने मंजूरी दे दी है. ये दोनों पाठ्यक्रम वर्तमान शैक्षणिक सत्र से स्व-वित्त पोषित माध्यम से संचालित किए जाएंगे.
तकनीकी शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने कहा कि वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसे उभरते तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित युवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है. जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने राजकीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर आधुनिक पाठ्यक्रमों के संचालन का निर्णय लिया है.
बीटेक पाठ्यक्रम में एआई एंड एमएल और रोबोटिक्स शामिल: बिपिन त्रिपाठी कुमायूं प्रौद्योगिकी संस्थान (बीटीकेआईटी) द्वाराहाट में दो नए बीटेक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग (एआई एंड एमएल) और रोबोटिक्स शामिल है. साथ ही कहा कि दोनों पाठ्यक्रमों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्व-वित्त पोषित माध्यम से संचालन की अनुमति दी दे गई है.
दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू: इसके साथ ही दोनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. इन दोनों नए पाठ्यक्रमों के संचालन को बीटीकेआईटी की ओर से उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की प्रशासकीय परिषद और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) दिल्ली से भी आवश्यक अनुमोदन ले लिया है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य तकनीकी संस्थानों में भी स्नातक व परास्नातक स्तर पर जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, बॉयोटेक, सेमीकंडक्टर और फुल-स्टैक डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों का संचालन शुरू किया जाएगा. ताकि, नए तकनीकी पाठ्यक्रमों के संचालन से युवाओं को प्रदेश में ही अत्याधुनिक क्षेत्रों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल सकेगा.
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