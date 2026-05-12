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बस से अजमेर आ रहे नेपाल के दो युवक 2 किलो चरस के साथ गिरफ्तार, बाजार में कीमत एक करोड़

नेपाल से दोनों युवक चरस की सप्लाई अजमेर में करने के लिए बस से आ रहे थे.

पुलिस अधीक्षक कार्यालय
पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2026 at 5:22 PM IST

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अजमेर : एटीएस की सूचना पर अजमेर सिविल लाइन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल के दो युवकों को 2 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद चरस की कीमत करोड़ रुपए है. नेपाल से दोनों युवक चरस की सप्लाई अजमेर में करने के लिए बस से आ रहे थे. सिविल लाइन थाना पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और उनसे पूछताछ कर रही है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर हिमांशु जांगिड़ ने बताया कि एटीएस की ओर से सूचना दी गई थी कि दो तस्कर चरस की सप्लाई लेकर अजमेर आ रहे हैं. सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने एमडीएस तिराहे पर नाकेबंदी की. नाकेबंदी के दौरान जयपुर की ओर से आ रही रोडवेज बस को रोका गया और उसकी तलाश ली गई. रोडवेज बस से दो युवकों को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने उतारा और उनसे पूछताछ की तो वह सकपका गए. पुलिस को उनके साथ मौजूद सामानों की पड़ताल में दो किलो वजनी चरस बरमाद हुई. उन्होंने बताया कि चरस की बाजार में कीमत एक करोड़ है.

हिमांशु जांगिड़, एएसपी सिटी, अजमेर. (ETV Bharat Ajmer)

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यह हैं दोनों आरोपी : नेपाल के रूपरेली स्थित मंगलापुर निवासी खेम कुमार और पोखरा निवासी अजय राणा को गिरफ्तार किया है. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि दोनों युवक नेपाल से चरस लाकर भारत के अलग-अलग राज्यों में सप्लाई किया करते थे. अजमेर में चरस कहां और किसको देनी थी, इस बारे आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. साथ ही आरोपी कुरियर है या खुद तस्कर हैं, इस बारे में अनुसंधान किया जा रहा है. दोनों आरोपी पहले भी अजमेर में मादक पदार्थों की सप्लाई कर चुके हैं या पहली बार अजमेर आए हैं, इन सभी सवालों का जवाब पुलिस अनुसंधान में सामने आएगा.

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नेपाल के दो युवक गिरफ्तार
NEPALI YOUTH ARRESTED WITH CHARAS
CHARAS WORTH 1 CRORE IN AJMER
चरस के साथ दो गिरफ्तार
TWO NEPALI YOUTH ARRESTED

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