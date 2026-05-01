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बिहार में इंडो-नेपाल बॉर्डर पर 12 हजार नशीले इंजेक्शन बरामद, दो अंतरराष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार

मोतिहारी: बिहार के रक्सौल थाना पुलिस ने भारत-नेपाल सीमा पर नशीली दवाओं के अवैध कारोबार को लेकर बड़ी सफलता हासिल की है. महदेवा गांव के पास गुप्त सूचना के आधार पर आंध्र प्रदेश नंबर वाली एक संदिग्ध कार को रोका गया. तलाशी के दौरान कार से लगभग 12 हजार नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए, जिनमें नर्फिन, फेनारगन और डाइजापाम जैसी प्रतिबंधित दवाएं शामिल हैं. ये दवाएं मुख्य रूप से नशे के लिए इस्तेमाल होती है.

नेपाल ले जा रहे थे नशीले इंजेक्शन: पुलिस को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि आंध्र प्रदेश से आई एक कार में बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन नेपाल ले जाए जा रहे हैं. इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए रक्सौल थाना पुलिस ने महदेवा क्षेत्र में घेराबंदी कर दी. संदिग्ध वाहन को रोककर गहन तलाशी ली गई, जिसमें विशाल मात्रा में नशीली दवाएं मिली. थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु आईपीएस हेमंत सिंह ने इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व किया.

रक्सौल बॉर्डर पर नशीले इंजेक्शन बरामद (ETV Bharat)

गिरफ्तार तस्करों की पहचान: पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. इनकी पहचान वकील महतो, निवासी कलैया जिला बारा (नेपाल) और पूरन ठाकुर, निवासी बीरगंज जिला परसा (नेपाल) के रूप में हुई है. दोनों आरोपी लंबे समय से भारत-नेपाल सीमा का फायदा उठाकर नशीली दवाओं की तस्करी कर रहे थे. पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है.

नेपाल से भारत की ओर सक्रिय तस्करी नेटवर्क: पुलिस जांच में सामने आया है कि ये दोनों अंतरराष्ट्रीय तस्कर सीमा क्षेत्र की कमजोर निगरानी का फायदा उठा रहे थे. नशीली दवाएं मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश से मंगवाई जाती थीं और फिर नेपाल की ओर भेजी जाती थी. रक्सौल जैसे सीमावर्ती इलाकों में यह कारोबार पिछले कई वर्षों से फल-फूल रहा था. एसपीओ मनीष आनंद और एसआई विकास कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यह सफल ऑपरेशन अंजाम दिया.