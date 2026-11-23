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बरेली में कार-बस की टक्कर से नेपाली मूल के दो यात्रियों की मौत, तीन घायल; ओवरटेक करने में हादसा

नेपाली मूल के दो यात्रियों की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बरेली: बरेली-बीसलपुर मार्ग पर दो कारों को ओवरटेक करने की कोशिश में बड़ा हादसा हो गया. भुता थाना क्षेत्र के अहिरौला चौराहे के पास तेज रफ्तार बस ने सामने से आ रही दो कारों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में नेपाल निवासी दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के मुताबिक, 23 नवंबर की रात करीब 12:20 बजे डायल 112 पर बस और दो कारों की भिड़ंत की सूचना मिली.