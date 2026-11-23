बरेली में कार-बस की टक्कर से नेपाली मूल के दो यात्रियों की मौत, तीन घायल; ओवरटेक करने में हादसा
घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 1:07 PM IST
बरेली: बरेली-बीसलपुर मार्ग पर दो कारों को ओवरटेक करने की कोशिश में बड़ा हादसा हो गया. भुता थाना क्षेत्र के अहिरौला चौराहे के पास तेज रफ्तार बस ने सामने से आ रही दो कारों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में नेपाल निवासी दो यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 3 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए.
घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के मुताबिक, 23 नवंबर की रात करीब 12:20 बजे डायल 112 पर बस और दो कारों की भिड़ंत की सूचना मिली.
मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की, तो पता चला कि बस संख्या UP22 T2232 बरेली से बीसलपुर की ओर जा रही थी. अहिरौला चौराहे के पास बस चालक आगे चल रहे किसी वाहन को ओवरटेक कर रहा था. इसी दौरान सामने से आ रही दो कारें उसकी चपेट में आ गईं.
बस के दोनों कारों से जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर के बाद पहली कार HR55 BE1003 में सवार नेपाल के बाजुरा निवासी अर्जुन कामी (36) और चेतराज (35) गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दोनों की मौत हो गई.
कार चालक दिल बहादुर राणा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जबकि इसी कार में सवार तीन अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं. दूसरी कार HR38 AL9215 में बैठे दो लोगों को भी सामान्य चोटें आई हैं. पुलिस ने हादसे में शामिल बस समेत तीनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है. मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है.
भुता इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार ने बताया कि बीती रात दो कारों को बस द्वारा ओवरटेक करने के दौरान हादसा हो गया. इसमें नेपाली मूल के दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग घायल हो गए हैं. शवों को पीएम के लिए भेज दिया गया है.
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