शिकंजे में 5 लाख का इनामी जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर, साथ में एक और नक्सली गिरफ्तार
लातेहार में पुलिस ने नक्सली जेजेएमपी को लगभग पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है.
Published : May 23, 2026 at 5:10 PM IST
लातेहारः जिला एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में पुलिस ने जेजेएमपी नक्सली संगठन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. इस संगठन के आखिरी कमांडर को पुलिस ने पकड़ा लिया है.
जेजेएमपी का अंतिम इनामी नक्सली शिवनारायण सिंह उर्फ शिवा तथा एक अन्य एरिया कमांडर शुकुलदेव उरांव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. दोनों गिरफ्तार नक्सली लातेहार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जेजेएमपी नक्सली संगठन अब लातेहार में पूरी तरह ध्वस्त हो गया.
दरअसल, लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर शिव सिंह तथा एक अन्य नक्सली लातेहार थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भ्रमणशील है. सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई और नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की गई. पुलिस ने सब जोनल कमांडर शिव सिंह और एरिया कमांडर शुकुलदेव उरांव को लातेहार थाना क्षेत्र के धनकरा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया.
विभिन्न जिलों में 24 से अधिक नक्सली कांड का अभियुक्त है शिव सिंह
शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इनामी नक्सली शिव सिंह अपने साथी के साथ लातेहार थाना क्षेत्र के आसपास देखा गया है. इसके बाद पुलिस की टीम गठित की गई और छापामारी कर दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया.
उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शिव सिंह पर लातेहार, चतरा एवं रांची जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में 24 से अधिक नक्सली हिंसा के मामले दर्ज हैं. एसपी ने बताया कि शिव सिंह तथा उसके सहयोगी की गिरफ्तारी के बाद लातेहार जिले में जेजेएमपी नक्सली संगठन पूरी तरह खत्म हो गया.
कुछ दिन पूर्व ही पुलिस ने जब्त किया था शिव सिंह छुपाया हथियार
एसपी कुमार गौरव ने बताया कि शिव सिंह द्वारा छुपाया गया हथियार कुछ दिन पूर्व ही पुलिस ने बरामद किया था. इनमें एक-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार भी थे. वहीं भारी संख्या में गोली भी बरामद हुई थी. हथियार और गोली जप्त हो जाने के बाद शिव सिंह अपने गांव के तरफ भ्रमणशील था.
सरेंडर कर नक्सली नहीं तो पुलिस की कार्रवाई रहेगी आरंभ
एसपी कुमार गौरव ने बताया कि क्षेत्र में अन्य नक्सली संगठन के जो भी गिने-चुने नक्सली बचे हुए हैं. उनके पास अब एक ही रास्ता है कि वह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दें. जब तक नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर देते तब तक पुलिस की कार्रवाई आरंभ रहेगी.
नक्सलियों की गिरफ्तारी में इनकी भूमिका रही महत्वपूर्ण
नक्सलियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी प्रमोद कुमार के अलावा सब इंस्पेक्टर विक्रांत कुमार उपाध्याय, कामता कुमार, संतोष कुमार, आरक्षी मनोज कुमार पासवान, दीपू कुमार सिंह आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही.
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