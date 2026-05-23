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शिकंजे में 5 लाख का इनामी जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर, साथ में एक और नक्सली गिरफ्तार

लातेहारः जिला एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में पुलिस ने जेजेएमपी नक्सली संगठन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. इस संगठन के आखिरी कमांडर को पुलिस ने पकड़ा लिया है.

जेजेएमपी का अंतिम इनामी नक्सली शिवनारायण सिंह उर्फ शिवा तथा एक अन्य एरिया कमांडर शुकुलदेव उरांव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. दोनों गिरफ्तार नक्सली लातेहार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद जेजेएमपी नक्सली संगठन अब लातेहार में पूरी तरह ध्वस्त हो गया.

दरअसल, लातेहार एसपी कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर शिव सिंह तथा एक अन्य नक्सली लातेहार थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में भ्रमणशील है. सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस की टीम गठित की गई और नक्सलियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की गई. पुलिस ने सब जोनल कमांडर शिव सिंह और एरिया कमांडर शुकुलदेव उरांव को लातेहार थाना क्षेत्र के धनकरा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी देते लातेहार एसपी (ETV Bharat)

विभिन्न जिलों में 24 से अधिक नक्सली कांड का अभियुक्त है शिव सिंह

शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए लातेहार एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इनामी नक्सली शिव सिंह अपने साथी के साथ लातेहार थाना क्षेत्र के आसपास देखा गया है. इसके बाद पुलिस की टीम गठित की गई और छापामारी कर दोनों नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया.

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार शिव सिंह पर लातेहार, चतरा एवं रांची जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में 24 से अधिक नक्सली हिंसा के मामले दर्ज हैं. एसपी ने बताया कि शिव सिंह तथा उसके सहयोगी की गिरफ्तारी के बाद लातेहार जिले में जेजेएमपी नक्सली संगठन पूरी तरह खत्म हो गया.

कुछ दिन पूर्व ही पुलिस ने जब्त किया था शिव सिंह छुपाया हथियार