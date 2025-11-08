ETV Bharat / state

सुकमा से 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार, कब्जे से विस्फोटक बरामद

सुकमा: माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान शनिवार को 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार किए गए. पकड़े गए माओवादियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया गया. सुरक्षाबलों की संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये सफलता हासिल हुई. दरअसल थाना चिंतलनार इलाके में नक्सल विरोधी अभियान पर जवान निकले. अभियान के दौरान जवानों को जंगल में 2 लोग संदिग्ध हालत में घूमते मिले. जवानों ने जैसे ही संदिग्ध लोगों को ललकारा वो मौके से भागने लगे. संयुक्त टीम ने तत्काल घेराबंदी कर दोनों लोगों को पकड़ लिया. पकड़े गए लोगों के पास से विस्फोटकों का जखीरा मिला है.

5 लाख के 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार: चिंतलनार पुलिस, कोबरा बटालियन और डीआरजी ने जिन माओवादियों को पकड़ा उनपर 2 और 3 लाख का इनाम घोषित था. पकड़े गए दोनों माओवादी लंबे वक्त से नक्सल गतिविधियों में शामिल रहे हैं. जिस वक्त इनको गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी ये लोग जंगल में जवानों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे.

सुकमा से 2 इनामी नक्सली गिरफ्तार





सर्चिंग अभियान के दौरान विस्फोटकों के साथ पकड़े गए: सुकमा पुलिस ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर चिंतलनार पुलिस, डीआरजी और 203 कोबरा बटालियन की टीम सर्चिंग के लिए निकली. इसी दौरान गोमागुड़ा इलाके के भीमापुरम जंगल में 2 संदिग्ध लोग पुलिस टीम को नजर आए. जवानों ने तत्काल इलाके की घेराबंदी कर दोनों को दबोच लिया. जवानों ने जब दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि दोनों माओवादी हैं. एक का नाम ताती बंडी, उम्र 35 साल है जो मिलिशिया कमांडर है. बंडी ग्राम गुंडराजगुड़ा थाना पामेड़ का निवासी है. ताती बंडी पर शासन की और से 3 लाख का इनाम घोषित है. दूसरे नक्सली का नाम पदाम हड़मा, उम्र 45 साल है. हड़मा नक्सल संगठन में डीएकेएमएस का अध्यक्ष है. इस पर पुलिस ने 2 लाख का इनाम रखा है. हड़मा ग्राम गुंडराजगुड़ा थाना पामेड़ का निवासी है.



पकड़े गए माओवादियों से मिला सामान