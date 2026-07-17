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कोटा: एक ही थाना क्षेत्र में दो हत्याएं, भाई ने भाई को मारा, खेत के झगड़े में पड़ोसी की हत्या

सिमलिया थाना, कोटा ( ETV Bharat Kota )

कोटा: जिले के सिमलिया थाना इलाके में दो अलग-अलग मर्डर के मामले एक दिन में सामने आए हैं. यह दोनों ही घटनाएम शुक्रवार को हुई, जिसमें एक में भाई ने भाई की हत्या कर दी, जबकि दूसरे मामले में खेत के विवाद में पड़ोसी ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी. इन दोनों मामलों में पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है. शराब पीने के विवाद में भाई की हत्या: डीएसपी अरुण कुमार ने बताया कि पहला मामला मोतीकुआं इलाके का है. यहां दो भाई हेमराज और 45 वर्षीय राजू लाल लश्करी के बीच शराब पीने को लेकर झगड़ा हो गया. विवाद बढ़ने पर हेमराज ने राजू लाल पर लकड़ियों से हमला कर दिया. सिर पर गंभीर चोट लगने से राजू लाल गिर गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को बारां जिले के अंता अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. उन्होंने बताया कि इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. इसे भी पढ़ें- बड़ी खबर : बीकानेर में रिश्ते को लेकर खूनी संघर्ष, पिता-पुत्र समेत तीन की चाकू मारकर हत्या