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जबलपुर में दो दिनों में दो महिलाओं का मर्डर, होटल हत्याकांड में अनैतिक संबंध बने वजह

धनवंतरी नगर और घमापुर में दो महिलाओं की हत्या का मामला, पुलिस की जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे

JABALPUR TWO MURDERS
धनवंतरी नगर और घमापुर में दो महिलाओं की हत्या का मामला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 9, 2026 at 7:20 PM IST

3 Min Read
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जबलपुर : बीते दो दिनों में दो महिलाओं की हत्या से जबलपुर में सनसनी फैल गई थी. एक महिला की लाश एक होटल में और दूसरी की लाश एक घर में मिली थी. होटल में हत्या के मामले में जब पुलिस ने तहकीकात की, तो मामला अवैध संबंधों का निकला. वहीं, दूसरे हत्याकांड में फिलहाल हत्या की वजह फिलहाल पता नहीं चल सकी है.

होटल रिलेक्स इन में मिला था महिला का शव

जबलपुर के धनवंतरी नगर इलाके में रिलैक्स इन नाम की एक छोटी सी होटल है. इस होटल के कमरा नंबर 9 में 2 दिन पहले एक एक पुरुष और एक 40 साल की महिला रुकने के लिए आए थे. रात में पुरुष कमरे से बाहर निकला और गायब हो गया, लेकिन महिला बाहर नहीं निकली. होटल के कर्मचारियों ने जब कमरे से कोई हलचल नहीं पाई और फिर कमरे से बदबू आने लगी, तो तुरंत इसकी सूचना धनवंतरी नगर पुलिस को दी. पुलिस की मौजूदगी में जब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो महिला का लहू लुहान शव फर्श पर पड़ा था और उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे.

जानकारी देते सीएसपी (Etv Bharat)

भेड़ाघाट से जबलपुर आई थी महिला

जबलपुर के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि होटल की एंट्री में युवक का आधार कार्ड लगा हुआ है. इसके अनुसार यह शख्स दमोह का रहने वाला है और मृतक महिला का नाम दुर्गाबाई है, जिसकी उम्र करीब 40 साल है. मृतक महिला की बहन ने आरोप लगाते हुए कहा, '' 2 दिन पहले मेरी बहन इस शख्स के साथ भेड़ाघाट से जबलपुर आई थी. इन दोनों के बीच क्या हुआ यह तो नहीं पता लेकिन इस आदमी की पत्नी का मेरी बहन से कई बार झगड़ा हुआ था.'' इस मामले में पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो मामला अवैध संबंधों का निकला, जिसके बाद आरोपी की सरगर्मी से तलाश की जा रही है.

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घमापुर क्षेत्र में हत्याकांड के बाद महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन (Etv Bharat)

घर पर काम करने वाली महिला की हत्या?

वहीं, दूसरा मामला जबलपुर के घमापुर इलाके का है. यहां अतुल कोरी नामक शख्स के घर आई एक महिला की लाश मिली है. शीतला माई क्षेत्र में रहने वाले अतुल के घर पर मृतका काम करती थी. पुलिस के मुताबिक मृतका का शव जिस शख्स के घर पर मिला है उससे पूछताछ की जा रही है. घमापुर थाना प्रभारी दिनेश गौतम ने बताया, '' यह मामला संदिग्ध है और घटना की जांच की जा रही है.''

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मृतका के परिजनों समेत कई लोगों ने जबलपुर के घमापुर क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सीएसपी मधुर पटेरिया ने बताया, ''आरोपी अतुल को हिरासत में ले लिया गया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर उसने यह हत्या क्यों की.

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