गाजियाबाद में चार दिन में दो हत्याएं: शराब पिलाकर पत्थर से सिर कुचला, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मुरादनगर थाना क्षेत्र में हुई वारदात को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है. यहां गंगनहर के नजदीक जंगलों में बीते 28 अक्टूबर को अज्ञात शव मिला था. सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से पुलिस में मृतक की शिनाख्त करते हुए हत्याकांड का खुलासा किया. मामले में मृतक के दो दोस्तों हरीश त्यागी और संदीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है. मृतक की पहचान अनिल के रूप में हुई है जो मूल रूप से गाजियाबाद के मुरादनगर का रहने वाला था. उसकी हत्या के दो दिन बाद हरीश त्यागी ने लूटपाट करने के उद्देश्य से एक ट्रक हेल्पर की भी हत्या की थी.

पुलिस के मुताबिक, बीते 27 अक्टूबर को संदीप कुमार और हरीश त्यागी ने मिलकर अनिल को शराब पिलाई. जब वह नशे में था, तब वे उसे मछली पकड़ने के बहाने गंगनहर की तरफ ले गए. इसके बाद वहां उसे और शराब पिलाई गई, जिसमें नशे की गोलियां मिला दी गई थीं. नशा होने के चलते अनिल जमीन पर गिर गया. इसके बाद हरीश ने पास पड़े बड़े पत्थर को उठाकर अनिल के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना को अंजाम देने के बाद संदीप और हरीश मौके से फरार हो गए. घटना से दो दिन पहले हरीश ने असलत नगर में किराए पर कमरा लिया था. घटना को अंजाम देने के बाद हरीश ने दूसरे इलाके में कमरा लिया.

की गई हत्या की प्लानिंग: बताया गया कि दो महीने पहले संदीप का अनिल से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. झगड़े के दौरान हरीश ने अनिल को धमकी दी थी. संदीप हरीश से बदला लेने के लिए उसकी हत्या की प्लानिंग की गई. 31 अक्टूबर को हरीश ने एक ट्रक हेल्पर का भी मर्डर किया था. ट्रक हेल्पर को हिसाली-सूर्य विहार फाटक के पास दोस्ती कर पैसे लूटने की नीयत से शराब पिलाई गई और नशे की गोलियां खिलाकर बेहोश कर दिया. इसके बाद हरीश ने ट्रक हेल्पर और ट्रक की तलाशी ली. लेकिन हरीश को कुछ नहीं मिला. गुस्से में आकर हरीश ने ट्रक हेल्पर की सर पर ईंट मारकर ट्रक के अंदर हत्या कर दी थी.