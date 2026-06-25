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फिरोजाबाद में दो हत्यारों को उम्रकैद की सजा, पैसे देने के बहाने बुलाकर ले गए, मारकर नहर में फेंक दी थी लाश

फिरोजाबाद : फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या से जुड़े एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधियों को 55-55 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार यादव ने बताया, यह मामला साल 2015 का है. मूल रूप से मैनपुरी जनपद के बरनाहल इलाके के रहने वाले जयराम ने 31 अगस्त 2015 को बरनाहल थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी कि उसका भाई शिवराम जो फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में परिवार समेत रहता था और ईट भट्टे पर मजदूरी का काम करता था.

शिवराम को 17 अगस्त 2015 को सिरसागंज इलाके के गांव सराय शेख में रहने वाले मलिखान और दलवीर भट्टे से पैसा दिलाने के नाम पर घर से बुलाकर ले गए थे जिसके बाद वह लापता हो गया था. बाद में उसकी डेडबॉडी एक नहर से बरामद हुयी थी. पुलिस ने मलिखान और दलवीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू की.