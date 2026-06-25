फिरोजाबाद में दो हत्यारों को उम्रकैद की सजा, पैसे देने के बहाने बुलाकर ले गए, मारकर नहर में फेंक दी थी लाश
मामला साल 2015 का है. केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 2 में हुयी. भाई ने दर्ज कराई थी शिकायत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 10:46 PM IST
फिरोजाबाद : फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या से जुड़े एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषसिद्ध अपराधियों को 55-55 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ेगी.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार यादव ने बताया, यह मामला साल 2015 का है. मूल रूप से मैनपुरी जनपद के बरनाहल इलाके के रहने वाले जयराम ने 31 अगस्त 2015 को बरनाहल थाने में एफआईआर दर्ज करायी थी कि उसका भाई शिवराम जो फिरोजाबाद के सिरसागंज इलाके में परिवार समेत रहता था और ईट भट्टे पर मजदूरी का काम करता था.
शिवराम को 17 अगस्त 2015 को सिरसागंज इलाके के गांव सराय शेख में रहने वाले मलिखान और दलवीर भट्टे से पैसा दिलाने के नाम पर घर से बुलाकर ले गए थे जिसके बाद वह लापता हो गया था. बाद में उसकी डेडबॉडी एक नहर से बरामद हुयी थी. पुलिस ने मलिखान और दलवीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू की.
गवाहों के बयान और साक्ष्य संकलन के बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया. केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या 2 में हुयी. न्यायाधीश विमल वर्मा ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलों को सुना. इस दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से कई गवाह और साक्ष्य भी कोर्ट में पेश किए गए.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मलिखान और दलबीर को दोषी करार देते हुए उन्हें हत्याकर सबूत मिटाने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषियों पर 55-55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड न देने पर चार-चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान पडेगा.
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