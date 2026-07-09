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बारिश में भरभराकर गिरे दो मकान, डूबा बेटी की शादी का सपना, लक्सर में बाप-बेटे फंसे

वहीं मकान गिरने से घर का पूरा सामान मलबे के नीचे दब गया. पीड़ित परिवारों का कहना है कि कुछ ही महीनों बाद बेटी की शादी होनी थी, जिसके लिए वर्षों से जोड़ा गया सामान भी मलबे में दबकर पूरी तरह से खराब हो गया. बारिश के बाद पीड़ित परिवारों के सामने अब रहने, खाने और रोजमर्रा की जरूरतों का संकट खड़ा हो गया है. भगवानपुर एसडीएम ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कराने और नियमानुसार मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

जानकारी के अनुसार भगवानपुर कस्बा क्षेत्र के खेड़ी शिकोहपुर गांव में शमीम अंसारी और रफी कुरैशी के कच्चे मकान लगातार हो बारिश का दबाव नहीं झेल सके. देखते ही देखते दोनों मकान भर-भराकर गिर पड़े. हादसे के समय घर में मौजूद परिवार के लोग किसी तरह से अपनी जान बचाकर बाहर निकल. पड़ोसियों का कहना है कि यदि कुछ मिनट की भी देरी हो जाती तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था.

रुड़की/लक्सर: उत्तराखंड में मॉनसून की दस्तक के साथ ही आफत का बारिश भी शुरू हो गई है. पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रखा है. बीती रात से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते रुड़की के पास खेड़ी शिकोहपुर गांव में दो कच्चे मकान भरभराकर गिर गए. राहत की बात ये है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन घर में बेटी की शादी के लिए रखा सारा सामान बर्बाद हो गया है. फिलहाल परिवार खुले आसमान के नीचे रहने का मजबूर हैं.

रुड़की में भी जलभराव: दूसरी ओर रुड़की शहर में भी देर रात से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है. शहर की कई सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जबकि कई कॉलोनियों और गलियों में पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है. हालात का जायजा लेने के लिए रुड़की महापौर अनीता देवी अग्रवाल खुद जलभराव की स्थिति का जायजा लेने के लिए ट्रैक्टर पर बैठकर अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचीं और ट्रैक्टर पर बैठकर प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया.

रुड़की में जलभराव के कारण बने हालात. (ETV Bharat)

वहीं लगातार हो रही बारिश से रुड़की के रामपुर चुंगी समेत कई इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है, सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा होने से लोगों का आवागमन भी प्रभावित हो गया. इसी के साथ रामपुर चुंगी स्थित ग्रीन पार्क कॉलोनी में पानी घरों के भीतर तक पहुंच गया है. इसी परेशानी को देखते हुए वार्ड नंबर 10 के सभासद मोहम्मद मुंतजीर ने नगर पंचायत रामपुर के ईओ रोहित पंवार के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर कॉलोनी का निरीक्षण करने के बाद जेसीबी मशीन से खुदाई कर पानी की निकासी के लिए रास्ता बनवाया गया.

रुड़की की मेयर ने बारिश ने शहर का निरीक्षण किया. (ETV Bharat)

लक्सर में एसडीआरएफ ने बाप-बेटे को बचाया: लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते लक्सर के बसेड़ी क्षेत्र गांव में जलभराव के बीच एक निर्माणाधीन मकान में पूरी रात फंसे पिता-पुत्र को कोतवाली लक्सर पुलिस और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने गुरुवार को सफल रेस्क्यू अभियान चलाकर सकुशल बाहर निकाल लिया. समय रहते की गई कार्रवाई से दोनों की जान बच गई.

दरअसल, श्री राम (60 वर्ष) और उनके पुत्र संजय (40 वर्ष) निवासी ग्राम सिमली दोनों निर्माणाधीन मकान में कार्य कर रहे थे. अचानक जलस्तर बढ़ने से मकान चारों ओर से पानी से घिर गया और वे बाहर नहीं निकल सके. कोतवाली प्रभारी प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलते ही पुलिस टीम बिना समय गंवाए एसडीआरएफ के साथ मौके पर पहुंची और संयुक्त प्रयास से दोनों व्यक्तियों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया.

उन्होंने कहा कि लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में लोग अनावश्यक रूप से जलभराव वाले और जोखिम भरे क्षेत्रों में जाने से बचें. किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस, प्रशासन या आपदा राहत एजेंसियों को सूचना दें, ताकि समय रहते सहायता उपलब्ध कराई जा सके.

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