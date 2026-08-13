रेवदर में भीषण हादसा: ट्रेलर-टेम्पो की टक्कर से दो बाइक सवारों की मौत, एक घायल
हादसा ओवरटेक के कारण हुआ. यहां दोनों वाहनों ने बाइकों को चपेट में ले लिया. जिससे बाइक सवार तीनों उछलकर सड़क किनारे जा गिरे.
Published : August 13, 2026 at 1:37 PM IST
सिरोही: जिले के रेवदर में कांडला हाईवे पर बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर के पास गुरुवार सुबह ट्रेलर, लोडिंग टेम्पो और दो बाइकों की भिड़ंत हो गई. हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना पर एएसआई गणेशराम सहित पुलिस मौके पर पहुंची. राहगीरों ने तीनों को रेवदर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां दो युवकों को मृत घोषित किया गया. एक घायल को अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया. पुलिस उप अधीक्षक अशोक आंजना भी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई.
ओवरटेक के दौरान हुआ हादसा: एएसआई गणेश राम ने बताया कि हादसे के बाद ट्रेलर और टेम्पो चालक मौके से फरार हो गए. हादसे में करेली निवासी लखमाराम (67) पुत्र मूलाराम कोली और अशोक गिरी पुत्र प्रताप पुरी निवासी हड़मतिया की मौत हो गई. वहीं दशरथ प्रजापत निवासी पीथापुरा घायल है, जिसका प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर रेफर किया गया. फरार चालकों की तलाश की जा रही है.
पढें: बीकानेर में भीषण सड़क हादसा: कार और डंपर की आमने-सामने भिड़ंत में 4 लोगों की मौत
एएसआई ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. ट्रेलर और टेम्पो रेवदर से करेली की ओर जा रहे थे. दोनों बाइकें करेली से रेवदर की तरफ आ रही थीं. ओवरटेक के दौरान सामने से आ रहे दोनों वाहनों ने बाइकों को चपेट में ले लिया. भीषण टक्कर के बाद तीनों उछलकर सड़क किनारे जा गिरे, जिन्हें राहगीरों ने बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. मृतक लखमाराम बिजली विभाग का रिटायर्ड कर्मचारी था. उसके दो बेटों की पहले ही मौत हो चुकी है. वह अपनी पत्नी और दो पोतों के साथ करेली में रहता था.