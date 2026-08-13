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रेवदर में भीषण हादसा: ट्रेलर-टेम्पो की टक्कर से दो बाइक सवारों की मौत, एक घायल

सिरोही: जिले के रेवदर में कांडला हाईवे पर बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर के पास गुरुवार सुबह ट्रेलर, लोडिंग टेम्पो और दो बाइकों की भिड़ंत हो गई. हादसे में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सूचना पर एएसआई गणेशराम सहित पुलिस मौके पर पहुंची. राहगीरों ने तीनों को रेवदर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां दो युवकों को मृत घोषित किया गया. एक घायल को अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया. पुलिस उप अधीक्षक अशोक आंजना भी अस्पताल पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई.

ओवरटेक के दौरान हुआ हादसा: एएसआई गणेश राम ने बताया कि हादसे के बाद ट्रेलर और टेम्पो चालक मौके से फरार हो गए. हादसे में करेली निवासी लखमाराम (67) पुत्र मूलाराम कोली और अशोक गिरी पुत्र प्रताप पुरी निवासी हड़मतिया की मौत हो गई. वहीं दशरथ प्रजापत निवासी पीथापुरा घायल है, जिसका प्राथमिक उपचार कर हायर सेंटर रेफर किया गया. फरार चालकों की तलाश की जा रही है.