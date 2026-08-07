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बलरामपुर में कार की टक्कर से दो बाइक सवारों की मौत

बलरामपुर: जिले के तुलसीपुर बढ़नी राष्ट्रीय मार्ग पर शुक्रवार को एक तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से दो मोटरसाइकल सवार युवकों की मौत हो गई. कार सवार मौके से फरार हो गए, पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज, मामले की जांच कर रही है. घटना के बाद क्षेत्रीय विधायक पलटूराम मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.



पचपेड़वा थानाध्यक्ष ओम प्रकाश चौहान के अनुसार, शुक्रवार देर रात राजन सैनी 25 एवं जय प्रकाश सैनी निवासी टेढ़ी बाजार बलरामपुर अपनी मोटरसाइकिल से बढ़नी से लौट रहे थे, तभी राम नगर गांव के पास सामने से आ रही क्रेटा कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मोटरसाइकिल सवार दोनों युवक सड़क किनारे झाड़ियों में जा गिरे, जबकि कार पलट गई.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक जय प्रकाश सैनी 40 को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया, जहां के डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि राजन सैनी की मौके मौत पर ही हो चुकी थी. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई.