बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए अब तक 6 रजिस्ट्री; बृज क्षेत्र में बढ़ेंगी सुविधाएं

कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि बांके बिहारी कॉरिडोर बनवाने के लिए वृंदावन में लगातार रजिस्ट्री हो रही है.

बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए अब तक 6 रजिस्ट्री.
बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए अब तक 6 रजिस्ट्री. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 10:10 AM IST

मथुरा: वृंदावन के प्रसिद्ध श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनवाने की राह में दो रजिस्ट्री और हुई हैं. कॉरिडोर बनवाने की व्यवस्था को लेकर वृंदावन वासी अपनी दुकानें और मकान दे रहे हैं. अब तक कुल 6 रजिस्ट्री हो चुकी हैं.

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ. पंकज कुमार वर्मा की उपस्थिति में श्री बांके बिहारी जी मंदिर के आस-पास जनसुविधाओं के विकास निर्माण परियोजना के तहत दो और रजिस्ट्री की प्रक्रिया संपन्न हुई. 20 से अधिक और रजिस्ट्री तैयारी की जा चुकी है, जो संभवतः सोमवार को होने की संभावना है.

कमेटी के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि बांके बिहारी कॉरिडोर बनवाने के लिए वृंदावन में लगातार रजिस्ट्री हो रही है. गोस्वामी समाज के लोग लगातार संपर्क में हैं. सोमवार को और अधिक रजिस्ट्री होने की संभावना है. वृंदावन कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और दर्शन अच्छे तरीके से मिल सकेंगे.

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों में गठित ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर हाई पावर्ड मैनेजमेंट कमेटी के निर्देशों के क्रम में लगातार रजिस्ट्री कराई जा रही है. कॉरिडोर क्षेत्र में आने वाले निवासियों को पर्याप्त मुआवजा दी जा रही है. दुकान के बदले दुकान दी जा रही है.

मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा सुनरख और रुकमणि विहार में फ्लैट दिए जा रहे हैं. इन सभी सुविधाओं को देखते हुए भू-संपत्ति स्वामी अपनी रजिस्ट्री के लिए निरंतर आगे आ रहे हैं. अगले एक महीने में आधे से अधिक रजिस्ट्री प्रस्तावित है.

अभी तक लगभग 800 वर्गमीटर की रजिस्ट्री की जा चुकी है. शनिवार को लगभग 200 वर्गमीटर की रजिस्ट्री हुई है. इसमें लगभग 150 वर्गमीटर की रजिस्ट्री रवींद्र कुमार शर्मा ने की है.

श्रद्धालुओं को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं: ब्रज क्षेत्र के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिए कॉरिडोर महत्वपूर्ण है. सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. इस परियोजना से न केवल दर्शन सरल होंगे, बल्कि समूचे ब्रज क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाई मिलेगी.

वृंदावन की प्राचीन दिव्यता को बनाए रखते हुए आधुनिक जरूरतों को पूरा किया जाएगा. भव्य निर्माण से ब्रज की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पटल पर नई पहचान मिलेगी. मंदिर के आस-पास जनसुविधाओं का विकास होगा.

श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित वातावरण, बैठने की व्यवस्था, पेयजल और सुगम प्रवेश-निकासी द्वार बनाए जाएंगे, जिससे संकरी गलियों में होने वाली भीड़ का दबाव कम होगा.

संपादक की पसंद

