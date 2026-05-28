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वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर की राह आसान; चार और लोगों ने मंदिर के नाम की रजिस्ट्री

मथुरा: वृंदावन श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनवाने को लेकर दो रजिस्ट्री हुई. 265 वर्गमीटर की रजिस्ट्री श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर के नाम की गई. वृंदावन मंदिर के पास के निवासी शरद बिहारी, शशि बाबू, रवि भूषण गौड़ ओर सुभाष गौड़ ने अपनी 265 वर्गमीटर की रजिस्ट्री की है. कॉरिडोर के लिए अब तक 19 बैनामे 2034.78 वर्गमीटर के हो चुके हैं.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में हाईपावर कमेटी वृंदावन श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनवाने को लेकर गोस्वामी समाज के लोग अपनी संपत्ति देवता बांके बिहारी मंदिर के नाम कर रहे हैं. हर रोज बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन मंदिर प्रांगण में होता है. श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा और दर्शन को व्यवस्थित बनाने के लिए कॉरिडोर बनवाने की राह धीरे-धीरे आसान होती दिख रही है.

जिलाधिकारी सीपी सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन ने मंदिर के आसपास 272 मकान, भवन, धर्मशाला और दुकान चिन्हित किए हैं. श्रीठाकुर बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनवाने को लेकर तीर्थ पुरोहित स्थानीय बृजवासी अपनी संपत्ति मंदिर ट्रस्ट के नाम कर रहे हैं. वहीं, जिला प्रशासन द्वारा कॉरिडोर बनने के बाद तीर्थ पुरोहितों को प्राथमिकता दी जाएगी. दुकान के बदले दुकान और भवन के बदले भवन रूकमणि विहार में स्थित भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे.