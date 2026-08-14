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लखनऊ में नकली दवा नेटवर्क की जांच में दो और फार्मा कारोबारी, 7.20 लाख की संदिग्ध डील, बिल और स्टॉक गायब

जांच में लेनदेन की एंट्री सॉफ्टवेयर में मौजूद है, लेकिन 3,600 वायल का भौतिक बिल नहीं मिला है.

जांच में मिली कई कमियां.
जांच में मिली कई कमियां. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 14, 2026 at 9:52 PM IST

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लखनऊ : नकली और मानक के विपरीत दवाओं के नेटवर्क की जांच में एक ऐसा लेनदेन सामने आया है, जिसने औषधि विभाग के अधिकारियों को भी चौंका दिया. अमीनाबाद में दर्ज नकली दवाओं के मुकदमे की जांच अब Kenacort 40 mg के 3,600 वायल की करीब 7.20 लाख रुपये की संदिग्ध खरीद बिक्री तक पहुंच गई है. खास बात यह है कि लेनदेन की एंट्री सॉफ्टवेयर में मौजूद है, लेकिन 3,600 वायल का भौतिक बिल ही नहीं मिला है.

ज्वाइंट कमिश्नर ब्रजेश ने बताया कि मामले में औषधि निरीक्षक विवेक कुमार सिंह ने श्री राज राजेश्वर इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर बाल गोविंद और श्री बांके बिहारी फार्मा के प्रोपराइटर रोहित चड्ढा को मुकदमे की विवेचना में शामिल कर उनकी भूमिका की जांच और अग्रिम कार्रवाई की सिफारिश की है. विभागीय टीम ने तीन अगस्त को दोनों फर्मों का निरीक्षण किया था.

इस दौरान Marg Software और स्टॉक लेजर खंगाले गए तो Kenacort 40 mg के लेनदेन की कई एंट्री सामने आईं. रिकॉर्ड के मुताबिक राज राजेश्वर इंटरप्राइजेज ने अमीनाबाद की भारत फार्मा से 25 अप्रैल 2025 को 1,440 वायल खरीदे और छह मई को इन्हें बांके बिहारी फार्मा को बेच दिया. इसके बाद 22 जून 2025 को 720 वायल की खरीद और उसी दिन बिक्री की एंट्री मिली. रिकॉर्ड में बाद में इन 720 वायल को डेबिट नोट के जरिए वापस लेने की बात भी दर्ज है. लेकिन असली सवाल तब उठा जब जांच टीम को 3,600 वायल का लेनदेन मिला.

बांके बिहारी फार्मा के सॉफ्टवेयर में 3,600 Kenacort वायल की खरीद राज राजेश्वर इंटरप्राइजेज से दिखाई गई थी. यानी सॉफ्टवेयर में लेनदेन मौजूद था, लेकिन जब विभाग ने इसका भौतिक बिल मांगा तो बिल सामने नहीं आया. फर्म संचालक रोहित चड्ढा ने विभाग को बताया कि 720 वायल का बिल उपलब्ध कराया गया था और 3,600 वायल का बिल बाद में देने की बात कही गई थी. विभाग की ओर से रिकॉर्ड और स्पष्टीकरण देने का समय भी दिया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. दूसरी तरफ राज राजेश्वर इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर बाल गोविंद ने 3,600 वायल बेचने से ही इनकार कर दिया.

बांके बिहारी फार्मा के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लेजर में 720 वायल स्टॉक में बचे हुए दिखाए गए थे, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 में इनका ओपनिंग बैलेंस शून्य मिला. जांच टीम को मौके पर इन 720 वायल का भौतिक स्टॉक भी नहीं मिला. ऐसे में विभाग इन दवाओं का नमूना लेकर जांच नहीं करा सका. विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक 3,600 वायल की कीमत करीब 200 रुपये प्रति वायल मानें तो पूरा लेनदेन लगभग 7.20 लाख रुपये का बैठता है.

जांच में आशंका जताई गई है कि फर्जी या कूटरचित बिलिंग के जरिए दवाओं की खरीद-बिक्री और भंडारण का खेल किया गया हो सकता है. हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा. इतना ही नहीं, स्टॉक लेजर में Kenacort को उसकी खरीद लागत से कम कीमत पर बेचने की एंट्री भी मिली है. मई 2025 से मार्च 2026 के बीच कुल 5,616 वायल की खरीद-बिक्री में करीब 29 हजार रुपये का नुकसान दर्शाया गया है. विभाग ने इसे भी संदिग्ध माना है.

पूरे मामले की एक अहम कड़ी भारत फार्मा, अमीनाबाद भी है. जांच में सामने आया कि राज राजेश्वर इंटरप्राइजेज ने भारत फार्मा से Kenacort खरीदा था. भारत फार्मा के संचालक देवेंद्र शुक्ला के खिलाफ नकली दवाओं की खरीद-बिक्री और कथित फर्जी बिलिंग के मामले में अमीनाबाद थाने में 29 जुलाई 2026 को मुकदमा अपराध संख्या 0062/2026 दर्ज है. अब उसी मुकदमे की जांच में सामने आए दस्तावेज और लेनदेन की कड़ियों ने राज राजेश्वर इंटरप्राइजेज और बांके बिहारी फार्मा को भी जांच के दायरे में ला दिया है.

औषधि निरीक्षक विवेक कुमार सिंह ने दोनों फर्मों के संचालकों की भूमिका की जांच करने और तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई का अनुरोध किया है. अब जांच में यह पता लगाने की कोशिश होगी कि 3,600 वायल वास्तव में खरीदे-बेचे गए थे या सिर्फ कागजी रिकॉर्ड तैयार किया गया था. 720 वायल कहां गए और सॉफ्टवेयर में दर्ज लेनदेन का वास्तविक माल से कितना संबंध था.

यानी नकली दवा नेटवर्क की जांच में अब सवाल सिर्फ दवा नकली थी या असली, तक सीमित नहीं है, जांच की दिशा बिल, स्टॉक और सॉफ्टवेयर में दर्ज लेनदेन के बीच छिपे उस खेल तक पहुंच गई है, जिसमें करीब 7.20 लाख रुपये की डील का हिसाब तलाशा जा रहा है.

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