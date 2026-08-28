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हल्द्वानी गोरापड़ाव लूट कांड में दो और बदमाश गिरफ्तार, नगदी और तमंचे बरामद

हल्द्वानी: गोरापड़ाव में हुई बहुचर्चित डकैती कांड के मामले में पुलिस ने डकैती में शामिल दो और शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपियों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, चार जिंदा कारतूस, वारदात में प्रयुक्त वरना कार और लूटी गई एक लाख 40 हजार रुपये की नकदी बरामद हुई है. पुलिस इस मामले में अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. अन्य फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है.

हल्द्वानी के गोरापड़ाव में 19 अगस्त को हुई सनसनीखेज डकैती की वारदात में पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है. पुलिस ने मामले में दो और शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रामपुर जिले के साहब सिंह उर्फ साबी और गुरवन्त सिंह उर्फ गोपी के रूप में हुई है.

दरअसल, 19 अगस्त की रात गोरापड़ाव में 10 से 12 हथियारबंद बदमाशों ने एक ऑफिस और गैराज में धावा बोलकर करीब आठ लाख रुपये की नकदी, 12 मोबाइल फोन और सोने की चेन व अंगूठियां लूट ली थी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.

एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने घटना को गंभीरता से लेते हुए करीब 50 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष टीमें गठित कीं. एसओजी, साइबर टीम, क्राइम विशेषज्ञ, बीडीएस और डॉग स्क्वायड को भी जांच में लगाया गया. सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस के जरिए पुलिस ने आरोपियों की पहचान शुरू की. इससे पहले मुख्य सरगना सहित छह आरोपी यश सिडाना, वंशप्रीत सिंह उर्फ पन्नू, रखवीर सिंह, अमनदीप सिंह, शिवराज सिंह और अफजल मलिक को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.